Uitspraak over opheffen avondklok pas over een week, maar blunderkabinet lijdt nu al enorme imago-schade

Op vrijdag 26 februari zal het Haagse gerechtshof pas uitspraak doen in het spoedappèl over de avondklok. Dat heeft het hof vandaag besloten na de uitgebreide behandeling van het beroep dat de Staat had ingesteld tegen een uitspraak van de kortgedingrechter, meldt De Telegraaf. De avondklok blijft dus zeker nog een week van kracht.

Actiegroep Viruswaarheid heeft behoorlijk wat teweeggebracht met hun ‘aanval’ op de avondklok-maatregel. Eerst wisten ze de maatregel onderuit te schoffelen en raakte het kabinet in paniek, maar vlak daarna kreeg de Staat toch gelijk en werd de ongeldigheid van de avondklok uitgesteld (waardoor de avondklok toch van kracht bleef). Vandaag zou het hof er in een spoedappèl over oordelen, maar dat wordt nu dus een week vooruit geschoven.

Zowel de Staat als Viruswaarheid kregen van het hof dubbele spreektijd, waardoor beide partijen in alle rust hun zegje konden doen. Opvallend daarbij was dat de Staat eigenlijk nog steeds de huidige maatregel verdedigt op grond van dezelfde wet die daar helemaal niet voor bedoeld was. Viruswaarheid richtte zich vooral op de schadelijke gevolgen van de avondklok voor de samenleving en vindt de maatregel disproportioneel. Jeroen Pols zei er het volgende over:

“Het is alsof de Staat een huis staat te blussen om te voorkomen dat het in brand vliegt. Dan weet ik ook wel een oplossing voor criminaliteit: Sluit iedereen op om te voorkomen dat iemand een misdrijf pleegt.”

Het ‘grappige’ aan dit hele gebeuren is dat het kabinet zichzelf zo ontzettend te kakken zet. Ze namen voorafgaand aan de invoering van die avondklok alle tijd om een beslissing te nemen over die noodmaatregel, terwijl ‘nood’ in het geval van de gebruikte wet toch echt gaat om een acute dreiging. Viruswaarheid toonde aan dat dit fout was en nu kan het kabinet in alle haast wél een spoedwet in elkaar flansen. Daardoor heerst nu steeds meer de opvatting dat het kabinet al die tijd een beetje heeft zitten slapen, terwijl het hier volgens hen om een grote crisis gaat. Niet goed voor de beeldvorming!

De avondklok-maatregel wordt waarschijnlijk wel gewoon voortgezet, maar de imagoschade die Viruswaarheid dit kabinet (vlak voor de verkiezingen!) toe heeft gebracht is al een overwinning op zich.