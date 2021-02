Van Haga geeft draaikont Rutte veeg uit pan: ‘Jaar lang niet luisteren en nu ligt het land in puin!’

Gisteren erkende Rutte, nadat iedereen met gezond verstand het al doorhad, dat hij te lang niet heeft gepraat met critici over het coronabeleid. Mensen als Maurice de Hond en het Red Team werden te lang genegeerd aldus Rutte. Zo vlak voor de verkiezingen maakt Rutte een draai van jewelste en omarmt hij de critici. Trapt iemand hier nog in?

FVD-Kamerlid Wybren van Haga moet helemaal niks hebben van deze opzichtige draai. Over een maand zijn de Kamerverkiezingen en ‘ineens’ geeft Rutte aan dat het belangrijk is om te luisteren naar de kritische tegenstem. Hoe geloofwaardig is dit?

Je gelooft het gewoon niet. Een jaar lang niet luisteren. Het land ligt in puin door de coronamaatregelen. En dan nu, vlak voor de verkiezingen, gaan draaien…#StemNederlandTerug #FVD

Rutte geeft toe: ’We hebben te lang niet met coronacritici gepraat’ https://t.co/8VuFTTbn0E — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) February 13, 2021

Rutte geeft aan in het interview met zijn boezemvriend Jort Kelder dat ze te lang de coronacritici hebben genegeerd. Pas vanaf mei zijn zij voor het eerst in gesprek gegaan met deze mensen. Terwijl Maurice de Hond als een van de eerste in Nederland het belang van mondkapjes en het gevaar van aerosolen op de agenda zet. Te lang werd hij niet serieus genomen.

De regering heeft te lang niet in gesprek gewild met de critici van het coronabeleid, vindt Rutte. “Een deel dat wij te lang niet gezien hebben”, zegt hij in dr Kelder en Co. Mensen die niet ontkennen dat het virus er is, maar die wel kritisch zijn op de aanpak. pic.twitter.com/yPF9s2ds6C — NPO Radio 1 (@NPORadio1) February 13, 2021

“Een deel wat wij te lang niet hebben gezien. We zijn pas in mei in gesprek gegaan.”

We zaten dus midden in de eerste lockdown, en toen pas nam de premier de moeite om ook kritische geluiden aan te horen en niet enkel af te gaan op jaknikkers.

Het is gewoon goedkope verkiezingsretoriek van Rutte om nu ineens een halfslachtige handreiking te doen naar de critici. FVD-Kamerlid Wybren van Haga doorziet deze poging en merkt terecht op dat Rutte al gigantische schade heeft veroorzaakt. De maatregelen hebben onze economie al platgelegd en nu maakt Rutte een halve draai. Hartstikke ongeloofwaardig.