Wereldvreemde Ollongren na geflopt experiment met poststemmen: ‘Stemmen per brief logisch en niet ingewikkeld!’

Een proef met poststemmen in Den Haag is mislukt: meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen bleek ongeldig. Minister Kajsa Ollongren (D66) lijkt het echter als een compleet succes te beschouwen. Volgens haar is het stemmen per brief namelijk “logisch en niet ingewikkeld,” zegt ze bij de NOS. Ergens gaat hier duidelijk wat mis!

Het was nog wel zo’n leuk idee: twaalf senioren van 70 jaar en ouder deden mee aan een klein experiment omtrent poststemmen in Den Haag. Het doel was om te kijken of de uitleg en procedure duidelijk en makkelijk genoeg waren, zodat deze manier van stemmen in heel het land een mogelijkheid kan worden. Dat ging alleen behoorlijk mis, want ruim de helft van de deelnemers bracht een ongeldige stem uit!

Pijnlijk, want Kajsa Ollongren had net alles al in de startblokken staat voor deze nieuwe manier van stemmen. En zij bestempelt dat uitgerekend vandaag als “logisch en niet ingewikkeld”, ook al is dat overduidelijk in de praktijk niet het geval. Ollongren heeft echter een troef achter de hand waarachter zij zich kan verschuilen: het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zelf óók allerlei tests gedaan. Die ambtenaren begrepen de procedure kennelijk wel, dus moeten 70-plussers het ook kunnen.

Het lijkt er dus op dat de D66-dame deze ingewikkelde manier van poststemmen gewoon door gaat drukken, ondanks het feit dat de tests onder burgers waar het poststemmen voor bedoeld is, compleet heeft gefaald. ‘Gewoon wat meer uitleg geven en dan komt het wel goed’, is kennelijk de gedachte van Ollongren.

Nee, brakke poststemmen. Dát wekt pas vertrouwen in de democratie! Net zoals het afschaffen van het referendum: ook al zo’n motie van vertrouwen richting de burger. Het is altijd zo puur democratisch genieten met Kajsa Ollongren. Heerlijk gewoon.