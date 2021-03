Arme kinderen! Rutte: ‘Als VVD fors verliest op 17 maart lijkt het me leuk om in het onderwijs te werken!’

Als de VVD de verkiezingen van 17 maart verliest en “de schade” serieus is verlaat Mark Rutte de politiek. “Als het fout gaat op 17 maart,” aldus de premier, en de VVD echt fors verliest, dan wil hij voltijd leraar worden. Jawel, de dan voormalige premier gaat dan gewoon fulltime voor de klas staan.

Dat zei Rutte tijdens een nieuwe aflevering van de AD.nl-webserie De Lijsttrekkers.

“Ik denk als het fout gaat op 17 maart, dan ben ik niet meteen weg, dan heb je eerst een formatie, en dan komt iemand de sleutel van het Torentje ophalen als die formatie voorbij is. En het lijkt mij wel leuk, ik geef nu als vrijwilliger les in het onderwijs, om dan een paar jaar daar echt te werken,” aldus Rutte.

Het zou natuurlijk een ware nachtmerrie zijn voor de kinderen. Het goede nieuws is dat Rutte het land niets meer kan aandoen. Maar ja, dan staat hij voor de klas. Hij zou jouw kinderen maar lesgeven en ze hersenspoelen met zijn Rutte-doctrine. Je moet er niet aan denken.

Maar is er dan toch nog een kans dat hij in de politiek blijft? Ja. Die is er. Want ook als hij verliest kan Rutte best nog doorgaan. “Als de VVD zegt, ‘je mag blijven,’ als het verlies beperkt is en ze willen me nog hebben als fractievoorzitter, dan zou ik dát het leukste vinden. Maar ik kan me ook voorstellen dat als het verlies te groot is, dat ze zeggen, ‘nou opgedonderd met die man, we willen een ander.’ Dan moet je daar ook naar luisteren.”

“Kijk, als ik de kans krijg blijf ik het liefst in de Kamer zitten, dat zou ik het liefste doen. Maar ja, je ziet toch meestal als de verkiezingsuitslag heel slecht is dat zo’n partij zegt, ‘wegwezen’.”

Kunnen we niet én, én doen, Mark? Dus dat je én uit de politiek stapt én ook niet voor de klas gaat staan? Wat zou je ervan vinden om lekker te gaan rentenieren? Je bent ongehuwd en woont niet eens samen (hoewel je onlangs zei dat je Kerst wél met een speciaal iemand [man/vrouw] gevierd had) dus je hebt ongetwijfeld flink wat geld op je spaarrekening staan. Of geïnvesteerd in aandelen. Of allebei. Dan is het toch helemaal geweldig om lekker naar het zuiden van Spanje of Italië te gaan, daar een villa voor een spotprijsje op de kop te tikken, en vervolgens heerlijk de rest van je leven te genieten?

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Twitter!

Doe jezelf, kiezers én die arme kinderen en plezier en doe het! Ga na je politieke carrière – die hopelijk 17 maart ten einde is – niet lesgeven aan kinderen in hun lesbanken. Maar ga lekker naar de zandbanken. Gewoon doen!