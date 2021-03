Backlinks kopen voor jouw linkbuilding campagne

Linkbuilding is een techniek binnen de online marketing, waarbij er voor gezorgd worden dat een bedrijf eenvoudiger te vinden is op het internet via een zoekmachine. Omdat het een natuurlijke – misschien wat langdurige – maar zeer effectieve manier van marketing is, tonen veel online actieve bedrijven er tegenwoordig interesse in. Het probleem is dat het begrijpen van deze SEO-techniek voor elk bedrijf niet altijd even eenvoudig is. Een eenvoudige uitleg; het opbouwen van een backlinkprofiel is het proces om de autoriteitsscore en relevantiescore van een website bij zoekmachines te verhogen. Dit wordt gedaan door middel van backlinks. Backlinks zijn links die op andere websites geplaatst worden en doorlinken naar bijvoorbeeld jouw website. Door dit linkje stroomt er dus simpelweg een stukje autoriteit naar jouw website toe, wat goed is voor onder andere het beter vindbaar worden in veel verschillende zoekmachines. Backlinks kopen is voor een bedrijf zeer interessant, omdat kan zorgen voor een verhoogd verkeer naar jouw website.

Verschillende soorten

Belangrijk is om te weten wat er nou eigenlijk gebeurt met deze backlinks. Hoe wordt linkbuilding toegepast? Zijn er verschillende soorten backlinks? De antwoorden op deze vragen zijn essentieel om een goed beeld te krijgen van de effecten van deze strategie. Startpaginalinks zijn backlinks die eenvoudig te verkrijgen zijn. Zo zijn startpagina’s een verzameling van websites op een themapagina. Omdat er veel verschillende soorten startpagina’s in Nederland beschikbaar zijn en erg veel bedrijven hier gebruik van maken, is deze techniek niet de beste en sterkste techniek om te gebruiken. Toch wordt de kwantiteit van backlinks in jouw backlinkprofiel wel verhoogd als je een backlink plaatst op een startpagina. Zolang de gemiddelde autoriteits- en relevantiescore van je backlinkprofiel relatief hoog blijft, zijn startpaginalinks een goede methode om op kwantiteit te focussen. Hierdoor is backlinks kopen voor op een startpagina dus een goed begin.

Bedrijfsgidsen en andere vormen van marktplaatsen zijn ook goede vormen van sites waarop backlinks en linkbuilden eenvoudig te doen is. Ook deze techniek geldt niet als een van de sterkste SEO-technieken, maar omdat er op deze websites altijd een bedrijfsvermelding wordt geschreven, wordt de backlink snel geloofwaardig. Ook dit is een essentieel onderdeel van een goed linkprofiel.

Uitbesteding van de campagne

Waarom is het eigenlijk zo populair om een campagne uit te besteden, in plaats van zelf backlinks kopen? Dit is opvallend genoeg een veel voorkomende vraag. Het is lastig om zelf een backlinkprofiel op te bouwen, omdat zoekmachines tegenwoordig aanzienlijk stricter zijn geworden wat betreft de SEO-reglementen. Vanwege deze nieuwe en strikte reglementen is SEO in zekere zin specialistenwerk geworden. Al zou je namelijk buiten de regels stappen, is de kans aanwezig dat alle verrichte werkzaamheden een negatieve werking zullen hebben.