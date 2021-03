BIJ1-racismeroepers gaan vol HAAT: ‘Eén zwarte vrouw gaat vreselijke witte, giftige, patriarchale ruimte betreden!’

Volgers van BIJ1 worden door de leiders van de partij opgeroepen om Sylvana Simons vanaf nu nóg gepassioneerder te steunen. Want, zeggen ze, “één hele Afro Surinaamse zwarte vrouw” gaat “een vreselijke witte, giftige, patriarchale en dus onveilige ruimte […] betreden.” Hatelijker, racistischer, en walgelijker dan dat wordt het niet.

Daryll Ricardo Landbrug was de nummer vijf op de kieslijst van BIJ1 bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Dat is al erg genoeg, maar deze gestoorde racismeroeper maakt het nog erger, ondanks dat dit haatscharminkel zélf gelukkig geen zetel heeft gewonnen. Want op sociale media heeft Landbrug een speciale boodschap gepubliceerd voor aanhangers van de partij, nu leider Sylvana Simons binnenkort wél Kamerlid is. Die boodschap is ronduit misselijkmakend. Schokkend. Walgelijk.

“Ik hoop dat jullie beseffen,” schrijft deze Nederlandhater: “dat er één hele Afro Surinaamse zwarte vrouw een vreselijke witte, giftige, patriarchale en dus onveilige ruimte moet gaan betreden. Besef dat. Dit doet ze allemaal voor ons.”

“Sylvana zei ons gisteravond letterlijk in besloten kring in Rotterdam dat ze daar niet alleen voor ons zit, maar DOOR ons zit. Allemaal. Let’s raise hell. Vanaf nu is een ieder die op onze beweging heeft gestemd verantwoordelijk voor haar positie. Zie het maar zo. Sluit aan.”

Al die partijen in de Tweede Kamer zijn continu woest op Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie. Baudet hoeft maar één keer iets te zeggen, al helemaal iets over ras, en oh, oh, oh, ze draaien allemaal helemaal door. Racisme! Discriminatie! Haat! Hij zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op!

Maar dan komt zo’n Landbrug even voorbij, en is écht racistische drek aan het vertellen. En de reactie daarop van al Deugmensjes in de politiek? Doodse stilte. Het interesseert ze allemaal geen zak.

Wat een hypocriete bende is het toch. En wat ongelooflijk walgelijk dat BIJ1 in de Kamer komt. Maak dus je borst maar nat: de komende tijd zal BIJ1 nog véél vaker het land ophitsen met afschuwelijke, radicale teksten.