Burgemeester ‘enorm verbaasd’ over Ruttes’ kerncentrale-plan voor Groningen: ‘Wat krijgen we nou?!’

Burgemeester van gemeente Het Hogeland, Henk Jan Bolding, zegt ‘enorm verbaasd’ te zijn over de plannen voor een kerncentrale in de provincie Groningen. Rutte benoemde dit tijdens het RTL-lijsttrekkersdebat en Bolding reageert: “Door deze uitspraak lijkt het alsof Rutte is losgeraakt van de maatschappelijke werkelijkheid.” Dat meldt RTV Noord.

Rutte heeft een behoorlijke uitglijder gemaakt, blijkt uit de reactie van Bolding. ‘Hij staat daar als lijsttrekker, maar hij is ook nog minister-president en dat hij dit zomaar meldt, is verbazingwekkend. Dit is niet bestuurlijk correct. Op deze manier dit communiceren ondermijnt de wens van de regio. Er is hier geen draagvlak voor een kerncentrale’, zegt Bolding.

Het is ook volkomen absurd dat Rutte dit zomaar heeft geroepen. Hij wilde natuurlijk even snel kunnen scoren en benoemen dat de VVD voor kernenergie is, maar dit was nou niet bepaald ‘tactisch’. Allereerst natuurlijk omdat hier kennelijk totaal geen overleg over is gevoerd.

Maar een tweede, en veel belangrijkere, reden is dat Groningen ook wel de láátste provincie is waar je een kerncentrale neer wilt zetten. In ieder geval zolang die grond instabiel is. Daarom werd het de Japanners jaren geleden ook ontraden om kerncentrales te gaan bouwen. Dat land ligt namelijk op meerdere tektonische breuklijnen en dat is ook precies de reden waarom het misging in Fukushima.

Rutte lijkt inderdaad losgeraakt van de maatschappelijke werkelijkheid, want normaliter probeert hij voor de tijd voor alles te kijken naar het draagvlak in de samenleving. Doet hij dat een keer niet, krijg je meteen van dit soort idiote (en ronduit gevaarlijke) plannen.