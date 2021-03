Burgemeester Halsema verlengt Big Brother-maatregel wegens “aanhoudende demonstraties”: cameratoezicht blijft

Het cameratoezicht op en rondom het Museumplein in Amsterdam wordt verlengd. Burgemeester Halsema verwacht namelijk dat er “aanhoudende demonstraties en bijeenkomsten zullen plaatsvinden op het plein”, meldt Het Parool.

Al elf weekenden op rij komen er honderden demonstranten naar het Museumplein, meestal omdat ze het niet eens zijn met de coronamaatregelen van de overheid. Daarom stelde burgemeester Halsema cameratoezicht in die aanvankelijk tot 29 maart zou blijven. Nu constateert zij echter dat die onvrede nog wel veel langer kan gaan duren, dus verlengt ze het cameratoezicht tot zeker 29 mei.

“Het inzetten van cameratoezicht is een belangrijke aanvulling op de bestaande maatregelen ter handhaving van de openbare orde, het verhogen van het veiligheidsgevoel van de bewoners en ter voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in dit gebied,” zegt Halsema.

Dat is natuurlijk een uitleg van niks wanneer je constateert dat de politie en de ME er om de haverklap met waterkanonnen, politiepaarden en -honden paraat staan. Eigenlijk komt het er gewoon op neer dat ze bang is dat de boel zó erg escaleert, dat ze iets achter de hand wil hebben om demonstranten mee op te kunnen sporen of zelfs wil ontmoedigen om überhaupt te gaan demonstreren.

Het heeft in ieder geval niets te maken met “het verhogen van het veiligheidsgevoel”. Het hele plein volhangen met camera’s geeft mensen eerder het signaal dat er op ieder moment iets zou kunnen gebeuren!