CDA-prominenten dreigen lidmaatschap op te zeggen na fluister-aanvallen op Omtzigt: ‘Eens is de maat vol!’

Het is enorm onrustig binnen de gelederen van het CDA nadat bekend werd dat er vanuit de partijtop een ‘fluistercampagne’ tegen Pieter Omtzigt plaatsvindt. CDA-prominent en oud-Statenfractievoorzitter Bouwien Rutten heeft vanochtend haar lidmaatschap opgezegd, en ook andere partijprominenten dreigen de partij te verlaten.

Bouwien Rutten, voormalig CDA-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Overijssel, heeft vanochtend definitief afscheid genomen van haar voormalige partij, dat laat ze weten in Tubantia. Een maand geleden legde ze al haar functie neer als fractievoorzitter vanwege onvrede over de omgangsvormen in de politiek. Maar na het nieuws over Omtzigt is ze helemaal klaar met de christendemocraten:

„Ik herken wat er nu met Pieter gebeurt binnen de partij heel erg. Ik heb al langer op de trom geslagen om dit te stoppen, brieven gestuurd naar de partijtop, maar daar kwam heel weinig respons op.”

Rutten is niet het enige prominente lid van de partij dat helemaal klaar is met de gang van zaken binnen de partij. Oud-Kamerlid Jan Mastwijk staat óók op het punt om zijn lidmaatschap op te zeggen, laat hij weten aan het Dagblad van het Noorden. Voor hem, en vele andere CDA-leden, is het onbegrijpelijk dat de partijtop op zo’n respectloze wijze omgaat met Pieter Omtzigt. Omtzigt heeft jarenlang noeste arbeid verricht in de Kamer, de burger behoed tegen een vernielzuchtige overheid en lijkt als ‘dank’ nu gewoon te worden weggepest uit de partij.

Rutten steunt Omtzigt in zijn toekomstige keuzes, mocht hij besluiten een nieuwe partij op te richten dan is zij de eerste die zich hierbij aansluit. Ze hekelt dan ook het stilzwijgen van de kwestie door de partijtop:

“Die had gelijk moeten reageren. Dat ze stil blijven was de druppel en de reden om nu mijn lidmaatschap op te zeggen. Jammer want de kernwaarden van de partij passen nog wel bij mij. Maar ik hoop dat de kussens worden opgeschud. En als Pieter voor zichzelf begint, ben ik de eerste die naast hem staat.”

De partijtop moet dus uitkijken dat ze het Omtzigt-effect niet onderschatten. Mocht het uitlopen op een breuk dan zal een aanzienlijk deel van de CDA-achterban Omtzigt steunen: een electorale ramp van epische proporties treft dan het CDA.

Dat de baasjes binnen het CDA voorlopig zwijgen, maakt het er niet beter op. Voorlopig neemt de onrust binnen de gelederen alleen maar toe, en enige steun voor Pieter Omtzigt blijft uit. Schandelijk!