Corona-autocraat Rutte duwt nu ook reissector de economische ellende in: ‘Vrees voor annuleringsgolf!’

Het kabinet-Rutte III heeft aangegeven het negatieve reisadvies voor buitenlandse vakantie te verlengen. Dit is opnieuw een vervelend nieuws voor de reiswereld. De gehele sector heeft al een rampzalig jaar achter de rug en een golf aan nieuwe annuleringen zal wel volgen. Steeds meer mensen hadden al vakanties geboekt voor de meiperiode. Die gaan nu dus niet door.



Voorzitter van de reiskoepel ANVR, Frank Oostdam, vreest voor een annuleringsgolf na het nieuws dat het kabinet het negatieve reisadvies voor het buitenland verlengt, zo vertelt hij in de Telegraaf. Dat zal een flinke klap in het gezicht zijn voor veel reisorganisaties, aangezien vouchers uitschrijven niet meer mag. Oostdam zegt er het volgende over:

“De ANVR-reisorganisaties mogen nu geen vouchers meer uitschrijven. Maar geld terug is moeilijk zolang het Voucherfonds er niet is. Daar wachten we met smart op. Het gaat hier om veel boekingen die met tegoedbonnen uit 2020 zijn betaald. Zonder steun kunnen reisbedrijven niet of moeilijk overleven.”

Oostdam hoopt dan ook dat het kabinet niet alleen de negatieve boodschap bij de persconferentie zal overdragen, maar ook eens met een positief vooruitzicht komt. Zo hoopt hij dat men alles op alles zet om in juni het vakantieseizoen alsnog succesvol van start te laten gaan. Nu steeds meer landen massaal vaccineren zou het goed mogelijk zijn om het negatieve reisadvies over te zetten naar ‘code geel’.

Oostdam zegt hierover: “Dan zou Den Haag de hele reisindustrie in gijzeling nemen. We zijn al een jaar praktisch zonder inkomsten. We moeten nu alles op alles zetten om de zomervakantie te redden. Daarom zouden we onder voorwaarden heel graag zien dat veilige bestemmingen vanaf juni weer op geel worden gezet. Ook omdat overal het aantal vaccinaties stijgt. Officiële testcertificaten in Europa helpen.”

De reiswereld heeft het afgelopen jaar harde klappen moeten incasseren, de financiële zorgen lijken voorlopig nog niet over. De sector gaat een onzeker voorjaar tegemoet en tot op heden heeft het kabinet hen nog weinig perspectief geboden. Integendeel: door buitenlandreizen zo goed als aan de ketting te leggen, lijkt na de horeca, de detailhandel en de sportbedrijven nu óók nog eens de reis- en toerismesector de vernieling in geholpen te worden door een halsstarrig kabinet dat alleen oog heeft voor besmettingscijfers, maar niet voor de bedrijven die nu al maandenlang gesloopt worden door zeer hardvochtig Rutte-beleid.