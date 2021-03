Coronadictator Halsema verbiedt alle demonstraties, maar laat wél gewoon klimaatmanifestatie met 500 deelnemers toe

Voor een stad als Amsterdam is het kennelijk slechts mogelijk om maar 500 demonstranten tegelijk te laten demonstreren. Het recht om te demonstreren wordt effectief de nek omgedraaid onder het mom van ‘coronamaatregelen’. Zondagmiddag mag van Femke Halsema namelijk maar één demonstratie plaatsvinden en dat moet natuurlijk een klimaatdemonstratie zijn…

Op zondagmiddag 14 maart mag er alleen worden meegedaan met de Klimaatmars 2021, zo hebben burgemeester Halsema, het openbaar ministerie en de politie besloten. In het hele land zijn dan 44 klimaatdemonstraties en dus moet Amsterdam óók met dat thema meedoen. Alle andere demonstraties hebben gewoon dikke pech, want stel je toch eens voor dat een stad zo groot als Amsterdam op hetzelfde moment nóg eens 500 demonstranten moet faciliteren. Véél te gevaarlijk!

En dit is hoe de gemeente Amsterdam het durft te verdedigen:

“Demonstreren is een grondrecht dat Amsterdam zo veel mogelijk faciliteert. Maar corona en besmettelijke varianten zijn nog steeds volop aanwezig. Als mensen naar de stad komen om te demonstreren is het risico op verspreiding van het virus te groot. Vandaar ook dat we demonstreren op een veilige en verstandige manier organiseren.”

Demonstreren is een grondrecht als je mee wilt doen met de Klimaatmars, die ook op 44 andere locaties plaatsvindt. Of als je wilt demonstreren tegen racisme, dan is het ook niet erg als er uiteindelijk duizenden mensen op De Dam staan. Maar als je in Amsterdam wilt demonstreren tegen bijvoorbeeld de coronamaatregelen, dan is daar op 14 maart ‘helaas’ geen ruimte voor. Vindt Femke Halsema, tenminste.

Hartstikke democratisch of niet?