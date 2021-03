Een op vijf Nederlanders weet niet wat kind online doet

38 procent besteedt bij opvoeding niet genoeg aandacht aan internet(veiligheid)

Maar liefst twintig procent van de Nederlandse ouders heeft geen idee wat hun kind allemaal uitspookt online. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder ruim duizend ouders met kinderen jonger dan achttien jaar. De reden hiervoor ligt vooral bij de ouders zelf. Zo blijkt uit het onderzoek dat een derde van hen bij de opvoeding van hun kind niet genoeg aandacht besteedt aan de gevaren van het internet.

Vooral ouders met puberende kinderen (12+) weten niet wat hun zoon en/of dochter uitspookt online (28 procent). “Kinderen hebben steeds vaker toegang tot het internet”, zegt Abel Baas van VPNdiensten.nl. “Vroeger stond er nog vaak een gezamenlijke computer in de woonkamer. Tegenwoordig kan bijna iedereen via zijn mobiel, tablet of spelcomputer het internet op. Wij zien dat jongeren online meestal een stuk handiger zijn dan hun ouders, wat verklaart waarom ouders langzamerhand de controle verliezen. Probeer toch het gesprek aan te gaan en maak duidelijke afspraken met je kind, want het internet is een gevaarlijke plek.”

Internetgeschiedenis

Daadwerkelijk controleren wát hun puber doet op het internet, gaat voor 24 procent van de ouders te ver. Baas: “Ook zonder daadwerkelijk in de internetgeschiedenis van je kind te duiken, kun je achterhalen welke websites hij of zij graag bezoekt. Door alleen al interesse te tonen, ga je op een laagdrempelige manier de dialoog aan. Afhankelijk van wat je kind vertelt, kun je hem of haar wijzen op de bijkomende risico’s. Hierbij is het belangrijk dat je als ouder ook op de hoogte bent van de gevaren van het internet.”

Kennisgebrek

Of ouders hun kinderen goed kunnen wijzen op die gevaren, is twijfelachtig. Maar liefst 31 procent van hen zegt namelijk niet genoeg kennis te hebben van de gevaren van het internet. Tegelijkertijd zien zij zichzelf niet als de enigen die hun kinderen digitaal wegwijs moet maken. Maar liefst tachtig procent van alle ondervraagden vindt namelijk dat scholen meer aandacht moeten besteden aan veilig internetten. Baas: “Het is opvallend dat zoveel ouders niet bekend zijn met alle gevaren van het internet. Als je jouw kind leert niet met vreemden te praten en goed uit te kijken bij het oversteken, kun je hem of haar ook lessen meegeven over verdachte links, nepaccounts en internetoplichting. Daarnaast sluit ik me aan bij dat basis- en middelbare scholen een actievere rol mogen innemen rondom internetgebruik. Zeker omdat thema’s als cyberpesten en fake news in een schoolomgeving meer aan de orde zijn dan thuis.”