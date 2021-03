Een stijging van 9%: huizen nóg onbetaalbaarder geworden voor nieuwkomers

De afgelopen jaren rezen de huizenprijzen de pan uit. Het was echt belachelijk. Het gevolg was dan ook dat nieuwkomers eigenlijk geen woning meer konden kópen, maar moesten huren. Nou, die situatie is door corona alleen maar verergerd. En de idiote Telegraaf vindt dat fantastisch: “Coronajaar pakt goed uit voor huiseigenaar!”

In het afgelopen jaar zijn de huizenprijzen met maar liefst negen procent gestegen. Dat is belachelijk, zeker als je ziet dat de prijsstijging in februari de sterkste was in zo’n twintig jaar tijd. Dit geldt met name voor huizen in gemeentes met meer groen en ruimte. Als je daar nu naartoe wilt ben je gewoon het haasje.

In 2019 kostte een gemiddelde koopwoning €308.000 in 2019. In 2020 was dat maar liefst €334.500. Als je dit vergelijkt met zeven jaar geleden is dat een toename van 57 procent. Nogmaals, dat is geschift. Het betekent dat huizen totaal onbetaalbaar worden.

De reden dat de huizenprijzen zo idioot snel zijn gestegen is, hoe kan het ook anders: Vadertje Staat. Er wordt gewoon niet genoeg gebouwd.

Dat is natuurlijk een enorme schande, want dit heeft enorme gevolgen voor de bewegingsvrijheid, geluk en zelfs de demografie van een land. Maar wacht! De Telegraaf denkt dat dit GOED nieuws. Want, bericht die totaal gestoorde krant, in de subtitel van het artikel hierover: “Coronajaar pakt goed uit voor huiseigenaar.”

Zo geschift is het mediakartel dus. Dit soort belachelijke, totaal doorgeslagen prijsstijgingen, waardoor nieuwkomers op de huizenmarkt never nooit niet een woning kunnen kopen, worden gespind als goed nieuws. Want dat is natuurlijk wat de Grote Politieke Bazen in Den Haag graag willen.

Maar ook voor huiseigenaren is dit geen goed nieuws: zij moeten zich blauw betalen aan de ozb-belasting, die samenhangt met de marktprijs van hun huis.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van de fantastische DDS-Groep op Facebook-alternatief MeWe!

Stijgende huizenprijzen goed nieuws? Alleen een gek die daar intrapt. Dit soort volstrekt bezopen prijsstijgingen zijn allesbehalve dat. Het zorgt er uiteindelijk voor dat mensen gewoon geen woningen meer kunnen betalen, en we allemaal verplicht een huurwoninkje in moeten. Wat een ongelooflijk feest!