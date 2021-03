EU-commissievoorzitter Von der Leyen is kritiek over vaccinatie-achterstanden zat: ‘Niet de schuld van de EU’

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is het zat dat zij en haar instituut als ‘zondebok’ dienen bij de kritiek op de vaccinatie-achterstanden in Europa. Dat meldt Trouw. Ze wijst wederom naar farmaceut AstraZeneca, terwijl ze enkele weken geleden nog erkende dat er fouten waren gemaakt bij de corona-vaccinatiestrategie. Mevrouw kan gewoon niet tegen een beetje kritiek!

Von der Leyen lijkt het een beetje benauwd te krijgen van alle kritiek, omdat het aantoont dat de EU, onder haar leiding, de boel zwaar verprutst heeft.

AstraZeneca is namelijk niet eens gewend om op zo’n grote schaal en in zo’n korte tijd vaccins te produceren. Dat hebben ze zelf ook aangegeven. Het feit dat ze eind 2020 maar liefst 30 miljoen vaccins konden leveren was wat dat betreft al een topprestatie. Maar die leverden ze niet, want de EU had het vaccin nog niet goedgekeurd!

Ook gaf het bedrijf (volgens Reuters) al in januari aan dat er problemen waren in het productieproces, waardoor er vertragingen zouden ontstaan. De EU stond erbij en keek ernaar. Totdat de vertraging ineens realiteit werd, toen werd er direct gekrijst dat AstraZeneca de boel probeerde te bedonderen. Het feit dat toen ook andere farmaceuten met vertragingen kampten, liet Von der Leyen voor het gemak even achterwege.

Von der Leyen lijkt het maar moeilijk te kunnen verkroppen dat de EU niet het machtige apparaat is dat zij altijd dacht dat het was. Landen die buiten de EU om hun zaakjes regelen lijken het beduidend beter voor elkaar te hebben. Waarschijnlijk is ze daarom zo fel richting critici.