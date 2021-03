Europees Geneesmiddelenbureau ziet geen link AstraZeneca en bloedproppen – ondertussen stopt Duitsland met AstraZeneca voor mensen onder de 60

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft vooralsnog geen aanwijzingen kunnen vinden voor een verband tussen het AstraZeneca-vaccin en bloedproblemen. In Duitsland volgt men het advies op van een vaccinatiecommissie om te stoppen met AstraZeneca als vaccin te gebruiken voor mensen onder de 60 jaar. Het wordt er op deze manier niet duidelijker op. En wat gaat Nederland doen?

De Europese onderzoekers zien vooralsnog geen oorzakelijk verband, dat meldt NU.nl. EMA adviseert landen dan ook om vooral door te blijven prikken, maar in Duitsland denkt men daar compleet anders over. Daar gaat men alleen nog maar 60-plussers vaccineren met het vaccin, zo staat te lezen op de NOS. Verreweg de meeste gevallen, en ook de dodelijke gevallen, met trombose waren mensen onder de 60 jaar.

Dit naar aanleiding van een advies van een Duitse vaccincommissie. In Duitsland zijn er 31 gevallen gemeld van mensen die trombose kregen na een prik met het AstraZeneca-vaccin. In Duitsland wordt al gesproken over een ramp voor het vertrouwen in het AstraZeneca-vaccin en dat is volkomen begrijpelijk. Ook is het onbegrijpelijk dat alleen al in Europa verschillende commissies compleet anders denken over het gebruik van dit vaccin. Waardoor het vertrouwen in het Brits-Zweedse vaccin zo langzamerhand helemaal verdwijnt.

Ook is het opmerkelijk dat Duitsland zich niks aantrekt van het advies van het EMA en zélf bepaalt welke leeftijdsgroep nog eventueel dit vaccin kan krijgen. De Duitsers willen geen risico lopen met mensen onder de 60 jaar. Ook in Canada heeft men een leeftijdsgrens ingesteld voor het vaccin, daar ligt de grens op 55 jaar.