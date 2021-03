Faalvaccinatiebeleid in één foto: prikcentrum in Alphen aan den Rijn staat he-le-maal leeg… Bedankt, Hugo en Mark!

Het vaccinatiebeleid rammelt nog steeds aan alle kanten, dat blijkt wel uit het feit dat het GGD-vaccinatiecentrum in een tennishal in Alphen aan den Rijn momenteel zo goed als verlaten is. “We hebben nog wel wat capaciteit over om te prikken. En ook genoeg vaccin”, zegt Adam Cohen vanuit het prikcentrum.

Deze foto werd vanmiddag op Twitter gezet door een vaccinatiemedewerker, en laat een bijna spookachtig desolaat prikcentrum zien:

Groeten uit het vaccinatiecentrum in Alphen. We hebben nog wel wat capaciteit over om te prikken. En ook genoeg vaccin. Waar blijven de armen om het in te spuiten? pic.twitter.com/xkHyDB7BAG — Adam Cohen (@adamfrederik) March 30, 2021

Tientallen mensen hebben direct gereageerd op de tweet en geven aan dat zij maar wat graag een vaccin komen ophalen. Maar ja, dát mag natuurlijk niet! Iedereen moet netjes wachten op zijn beurt en mag dan vervolgens zélf een belletje plegen om uiteindelijk een afspraak te maken. Zo houden we het mooi overzichtelijk voor de GGD, het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM. Dat dit zo’n beetje de minst effectieve manier is om de hele boel te organiseren zal ze een zorg zijn.

Faalminister Hugo de Jonge heeft inmiddels al wel tientallen keren beterschap beloofd, maar in de praktijk komt daar dus nog steeds bar weinig van terecht. Het wil kennelijk nog steeds niet bij die instanties doordringen dat een simpele oproep per postcode en leeftijdscategorie veel beter gaat werken. Nee, in plaats daarvan blijven ze stug vasthouden aan dit onzinnige beleid en moeten we maar begrip hebben dat het voor die instanties allemaal ook niet makkelijk is.

Het gevolg? Lege prikhallen, een niet-resistente bevolking en een lockdown waaraan maar geen einde komt terwijl de temperaturen inmiddels richting zomer gaan. Onvoorstelbare knulligheid! Gaat hier nog een minister voor aftreden, of hoe zit dit?