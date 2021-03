Indische Nederlanders WOEST op racistische haatkomiek Martijn Koning: ‘Weinig historisch besef!’

De Federatie Indische Nederlanders is absoluut niet te spreken over het wanstaltige optreden van haatclown Martijn Koning bij Jink donderdagavond. Met name zijn opmerkingen over het zogenaamde “Indonesische dna” van Baudet schieten bij de stichting in het verkeerde keelgat. “De opmerkingen van Koning zwemen naar racisme,” aldus de voorzitter van FIN in een officiële reactie.

“De opmerkingen van Koning zwemen naar racisme en getuigen van weinig historisch besef” laat voorzitter van Federatie Indische Nederlanders (FIN), Hans Moll, in een reactie weten. Koning zei gisteren: “U zegt wel braaf dat Europa wit moet blijven en zo, maar u bent zelf behoorlijk homeopathisch verdund met allerlei Indonesisch dna.”

Zoals de FIN uitlegt is dat ten eerste racistisch tot op het bot en ten tweede ook nog eens onjuist. “Koning doet met die laatste opmerkingen ten onrechte voorkomen alsof Baudet Indonesisch zou zijn. Baudet is echter Indische Nederlander. Dat zijn Nederlanders van gemengde komaf met een familiegeschiedenis in voormalig Nederlands-Indië.”

De opmerkingen van Koning doen zeer bij Indische Nederlanders, juist omdat deze groep “tijdens de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende Bersiap doelwit was, van zowel Japanners als Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse en Europese afkomst.”

Wat deze haatclown gedaan heeft is werkelijk misselijkmakend. Want, inderdaad, het is niet alleen oliedom, maar ook nog eens racistisch. En dan niet alleen over Indische Nederlanders, maar ook over joden. Want de manier waarop Koning sprak over Baudets verloofde en diens mogelijke toekomstige kinderen was óók al tenhemelschreiend.

Gelukkig is er wel iets van goed nieuws: heel Nederland kotst deze nepcabaretier momenteel uit.