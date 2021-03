Filmpje! Arrogante Mark Rutte lacht worstelende ondernemer keihard uit bij Nieuwsuur

Op vrijdagavond mocht ondernemer Ap de Bruin bij Nieuwsuur vertellen wat 10 jaar Rutte met hem en zijn onderneming gedaan heeft. Hij en zijn collega-ondernemers worstelen. Hard. Elke dag. Dat legde hij uit. De reactie van Rutte op het verhaal? Hij begon gewoon te lachen. Ja. Echt. Te lachen. Schandalig.

“Meneer Rutte, u bent groot geworden door ondernemers,” zei De Bruin terecht. “U profileerde zich als dé ondernemerspartij. Dat lijkt u te zijn vergeten.” Op dat moment begon Rutte al te glimlachen. Als kijker – en zeker als ondernemer – was dat verbazingwekkend. Hij kreeg kritiek, maar in plaats van daar serieus naar te luisteren liet hij met zijn gezichtsuitdrukking duidelijk weten dat het hem geen reet interesseerde.

Maar wacht, het werd nog veel erger.

“Tien jaar Rutte was echt heel slecht voor ondernemers,” aldus de Bruin waarheidsgetrouw. Heel veel kosten werden verhoogd. Het werd ondernemers moeilijk gemaakt. De “tijdelijke” btw verhoging was helemaal niet duidelijk. En zo gaat het maar door.

“Nu schuift u naar links… U wilt het minimumloon verhogen. Ik vind ook dat mijn mensen genoeg moeten verdienen, maar u moet het gat kleiner maken tussen bruto en netto. Dán gaan we die mensen meer betalen.”

“Eens,” zei Rutte daarop.

“Ja, ‘eens’,” reageerde De Bruine daarop, “maar het moet gebeuren.”

Rutte begon weer te glimlachen, veegde wat met zijn vinger rond zijn mond… de arrogantie en vooral ook de totale desinteresse spatten ervan af.

“U heeft mij dichtgegooid. U zorgt ervoor dat ik heel veel schulden krijg. Straks mogen we weer open, met allerlei beperkingen. En u gaat nu al terugvorderen, en u laat mij ook nog een minimumloon betalen. Meneer Rutte, waarvan?” vroeg De Bruin de nepliberale VVD-premier vervolgens.

“Meneer Rutte, ik vind echt, ik heb altijd op u gestemd…”

En opeens wordt er gelachen.

“Ja u lacht,” aldus De Bruin boos tegen Rutte, want die was inderdaad aan het lachen.

“Ik vind uw verhaal indrukwekkend!” aldus Rutte, nog steeds lachend. “Ik lach niet om uw verhaal.”

Nou, Markje, dat deed je wel. En niet zo’n beetje ook. Het was een grof schandaal om te zien. De leider van de zogenaamde ondernemerspartij van ons land lacht een ondernemer die door het wanbeleid van de overheid aan de financiële afgrond staat uit. Recht in zijn gezicht. Op live tv.

Kijk maar:

Ondernemer Ap de Bruin vindt dat het de afgelopen jaren alleen maar slechter is geworden voor ondernemers. ‘U moet niet lachen, u moet nu gaan doen.’ #nieuwsuur #TK2021 pic.twitter.com/NDYU5yMvOI — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) March 12, 2021

Het is tijd dat deze man uit het Torentje gestemd wordt. Hij is duidelijk véél te lang premier. Wat een arrogantie. Wat een schaamteloze vertoning. En wat een schande dat dit knulletje denkt dat hij woensdag automatisch wel weer even de grootste wordt.