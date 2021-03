Flink aantal stempassen niet bezorgd in PVV-bolwerk Kerkrade, gemeente stelt onderzoek in

In Kerkrade hebben veel meer mensen dan normaal een vervangende stempas aangevraagd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Normaal gesproken worden er zo’n 90 aangevraagd en dit jaar zijn het er 250. Veel mensen blijken hun stempas niet te hebben gekregen, meldt 1Limburg.

Er lijkt iets mis te zijn gegaan bij het bezorgen van de stempassen. Veel mensen in Kerkrade die wilden gaan stemmen kwamen er achter dat hun stempas niet is bezorgd. De gemeente heeft nu 250 vervangende stempassen verstrekt, maar dat gaat dus alleen om de mensen die op tijd een aanvraag hebben gedaan. Mensen die pas ná vrijdag 12 maart ontdekten dat zij geen stempas hadden ontvangen en alsnog een aanvraag deden, hebben pech. De woordvoerder van de gemeente Kerkrade licht toe:

“Deze deadline is wettelijk bepaald, na het verstrijken ervan is het wettelijk gezien niet meer mogelijk om nog een vervangende stempas uit te geven.”

De gemeente gaat nu een onderzoek instellen, maar daar hebben de gedupeerden dus helemaal niks aan. Dat onderzoek wordt namelijk pas na de verkiezingen afgerond.

Hoe groot de omvang van het probleem werkelijk is, is niet duidelijk. In totaal zijn er binnen de gemeente 43.000 stempassen per post verzonden. Het is in ieder geval flink zuur voor de PVV, die er normaal gesproken goed scoort.