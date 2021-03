Genieten! Guido Weijers grijpt “saboteur” Hugo de Jonge na proefvoorstelling: ‘Hij spint het weer negatief!’

Guido Weijers is niet te spreken over coronablunderaar Hugo de Jonge, omdat hij namelijk probeert de proefvoorstellingen van Fieldlab te saboteren. Volgens Weijers was zijn testoptreden in coronatijd een groot succes, maar De Jonge schildert het af als een mislukking. Daar moet Weijers niks van weten, en pakt hij de pessimistische blunderaar flink aan.



100% bezoekers is vooraf getest. Deel is ter plaatste met een steekproef tweede keer getest. 80% heeft zich een week later nog eens laten testen. Van de overige 20% zijn bij GGD nul meldingen van besmetting binnengekomen. Ik leg het @hugodejonge graag eens uit. Als hij durft. — Guido Weijers (@guidoweijers) March 1, 2021

Cabaretier Guido Weijers is woedend op De Jonge, omdat de minister zijn proefvoorstelling van Fieldlab niet al te betrouwbaar vindt. Ondanks dat iedereen zich vooraf heeft laten testen vindt De Jonge wel weer iets om over te klagen. Achteraf deed namelijk maar 80% dit, en dat is volgens het christendemocratische schoenenmodel veel te weinig.

Het lijkt er sterk op dat De Jonge geen trek heeft in oplossingen. Het liefst houdt hij het land nog wat langer op slot, moeten we kennelijk concluderen. Terwijl Fieldlab probeert om grootschalige evenementen in coronatijd juist weer doorgang te laten vinden, door te werken met testen vooraf, is De Jonge alleen maar bezig om iedereen weer in z’n quarantainehutje te duwen. Weijers is dan ook niet zomaar van plan om al het geweeklaag van de loopjongen van Rutte zomaar voor zoete koek te slikken De komiek pikt het niet zomaar niet, en wil graag in discussie met de CDA-minister.

Tegen het AD zei het volgende:

“Gisteren was Hugo de Jonge, net als 100 procent van de achteraf geteste mensen bij ons Fieldlab-experiment, negatief. Gemiste kans voor Hugo, want er is alle reden voor positiviteit. Hugo de Jonge presteert het om de fantastische resultaten negatief te spinnen. Dat is een poging tot totale sabotage van Fieldlab. We moeten natuurlijk niet nu oplossingen vinden voor een groot probleem. Dat is blijkbaar het laatste wat Hugo de Jonge nu wil zien. Een deel is ter plaatste zelfs met een steekproef voor een tweede keer getest en 80 procent heeft zich een week later nóg eens laten testen. Echter was dit geen verplicht deel van het onderzoek. Ook zijn bij geen enkele GGD overige besmettingen gemeld (van aanwezigen, red.). Al met al een prachtig resultaat”

Het lijkt er sterk op dat De Jonge zelf niet helemaal op de hoogte was van de inhoud van het onderzoek. Dat 20% van de deelnemers zich een week na dato niet heeft laten testen maakt niks uit voor het resultaat. De proefvoorstelling was juist wél een groot succes, maar De Jonge lijkt bewust een aspect ‒ dat ook nog eens nul relevantie heeft voor het onderzoek ‒ te vergroten. Het is dan ook terecht dat Weijers hier boos over is.

Want op deze manier zal ieder project, dat binnen de coronaregels wil opereren, gedoemd zijn te mislukken. Terwijl de meeste corona-epic fails toch echt op de naam van de CDA-pipo staan.