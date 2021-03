Grapperhaus vreest horeca-opstand: wil nu met ondernemers om tafel om openen terrassen te bespreken

Het tijdelijk openen van de terrassen heeft blijkbaar effect gehad! Justitieminister Ferd Grapperhaus wil samen met horecaondernemers tot een plan komen om straks de terrassen en misschien zelfs de restaurants ook weer te openen. Hij wil samen met branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een tijdspad en doelstellingen gaan bespreken. Dat meldt Het Parool.

Grapperhaus begint eindelijk door te krijgen hoe groot de onvrede onder de horeca-ondernemers daadwerkelijk is. Nu doet hij een poging om de angel eruit te halen, voordat er nog meer openlijk verzet tegen de corona-maatregelen komt.

De vraag is alleen of er ook iets concreets uit gaat komen. Grapperhaus kan namelijk wel een tijdspad en doelstellingen af gaan spreken, maar dan gaat het om besmettingscijfers op een bepaalde datum. Het lijkt er dus op dat Grapperhaus de boel nog even probeert te sussen tot aan de verkiezingen.

De horeca heeft hier waarschijnlijk niet zoveel aan. Grapperhaus kan beter samen met ze om tafel gaan zitten om maatregelen en voorwaarden te bespreken die horeca-ondernemers moeten volgen om veilig die terrassen weer open te kunnen gooien. De kans op besmetting in de buitenlucht is al praktisch nihil, dus met het wat verder uit elkaar zetten van tafeltjes en een veilige doorgang richting het toilet te waarborgen, kom je al een heel eind. Er zullen vast nog een paar maatregelen nodig zijn, maar dan heb je ze wel ook direct helder voor de handhaving en weet iedereen waar die aan toe is. Kan prima, Grapperhaus!