Doorgedraaide boswachter helemaal van de leg: dier en natuur hebben last van natuurliefhebbende mensen!

Bij Op1 mocht boswachter Arjan Postma langskomen om te vertellen dat wij mensen een grote schandvlek op de natuur zijn. Want onze liefde voor de natuur zorgt ervoor dat zij juist gesloopt wordt. We gaan zomaar naar het park, naar het bos, en naar het strand. Maar dat gaat zomaar niet! En nee, ook niet in coronatijd! Want ‘de natuur’ gaat boven onze geestelijke gezondheid!

Vroeger werd ons altijd bijgebracht dat we liefde moesten hebben voor dieren én de natuur. De belangrijkste manier om mensen die liefde bij te brengen was door, als kind, er lekker op uit te trekken. Dat deden we zelf én ook in schoolverband.

Maar tegenwoordig wordt dat als halve, zoniet als hele, misdaad gezien door groene mafketels die de hele natuur lief hebben, behalve dan de méns. Alles is deel van de natuur, maar deze lieden denken dat het meest intelligente product van diezelfde natuur, niet bij de natuur hoort. Ze hebben niet eens in de gaten dat ze feitelijk hetzelfde mensbeeld hebben als de oude, fundamentalistische christenen waar ze juist zo’n hekel aan hebben.

Case in point: boswachter Arjan Postma die bij Op1 mocht vertellen dat we héél slecht bezig zijn door zo vaak en met zovelen de natuur in te trekken om even te ontkomen aan de coronadictatuur:

Dier en natuur hebben last van het vele natuurbezoek door corona, vooral nu het broedseizoen begint. Boswachter Arjan Postma: “We gaan er zo massaal naartoe dat dieren er niet meer terecht kunnen.” #Op1 pic.twitter.com/wh33y6ooCv — Op1 (@op1npo) March 2, 2021

“Het probleem is, wij gaan naar de natuur, en dat is dan altijd dezelfde plek. Want daar is een parkeerplaats, daar is een pannenkoekenhuis, daar is een kinderspeelroute, en daar moeten we het dan met z’n allen doen,” aldus de boswachter. “En daar wordt het dan ook veels te druk!”

Vervolgens legt hij uit dat het ermee te maken heeft dat onze natuurgebieden verschillende taken op zich heeft gekregen. Als een gebied geld krijgt moet er bijvoorbeeld recreatie kunnen zijn. Maar wacht! Dat vindt Postma niet leuk. Want daar ‘lijdt’ de natuur onder, bijvoorbeeld omdat sommige beestjes dat niet plezant vinden!

Als voorbeeld noemt hij spreeuwen. Die willen graag lekker broeden, maar dan komen Henk en Ingrid langs en klaar met de pret! Er zijn “zoveel” mensen die erop af komen, dat kan niet!

Dit is geschift, maar het is ook tekenend voor linkse milieuactivisten. Deze boswachter werkt de hele dag lekker buiten, in de natuur. Maar de rest van het land zit ongeveer opgesloten in huis. Natuurgebieden zijn de enige gebieden waar mensen nog naartoe kunnen voor wat ontspanning. En dan wil meneer Postma ze dat afpakken omdat, oh wacht, mama spreeuw wakker wordt van die hollebolle gijzen die onder haar nestje doorlopen?

Arjan, ga lekker de hele dag binnenzitten voortaan, maar laat die arme mensen die toch een béétje frisse lucht in hun longen willen voelen met rust!