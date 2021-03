Ha! PvdA-loser Job Cohen tegen linkse partijen: ‘Begin opnieuw, vorm één grote nieuwe partij, en dan hopsakee!’

Oud-fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer – en natuurlijk oud-burgemeester van Amsterdam – Job Cohen heeft er totaal geen fiducie meer in dat de linkse partijen op eigen kracht kunnen opkrabbelen van de voor hen zoveelste vreselijke verkiezingsnederlaag op rij. Daarom roept hij SP, GroenLinks en de PvdA op om te fuseren en een nieuwe, grote linkse partij op te richten.

Helaas voor hem willen zijn mede-PvdA’ers daar niet aan. Die mafklappers denken namelijk nog steeds dat ze ooit een comeback kunnen maken. Hilarisch!

“Ik zou gewoon zeggen: begin opnieuw,” aldus Job Cohen naar aanleiding van de voor socialistisch links rampzalige verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag. “Verzin een nieuwe naam en dan hopsakee.”

Cohen wil dus dat GroenLinks, SP en PvdA zichzelf opheffen en samengaan in een nieuwe “grote” partij. Een paar belangrijke punten zouden dan moeten zijn: pleiten voor “klimaatpolitiek” die voor iedereen betaalbaar is,” aldus de NOS, en ruimhartig zijn voor vluchtelingen terwijl de partij ook oog moet hebben “voor de belangen van bewoners van arme delen van het land.”

Hij wil zelfs dat de Partij voor de Dieren gevraagd wordt om hier aan mee te doen. Natuurlijk, zegt hij, die partij trekt op bepaald eonderwerpen een andere lijn, maar hé, boeien! “Dat is ook niet erg als je een grote partij hebt, dan zitten daar verschillende vleugels in. En dan heb je maar discussie daarover in één partij met elkaar. Dat lijkt me prima,” aldus Cohen.

En dat zegt natuurlijk alles over de paniek die nu zichtbaar is bij links. Want de PvdA past écht niet bij zo’n linkse club. Maar waarom noemt Cohen ze dan toch? Heel simpel: zonder de PvdD stelt dat “grote linkse blok” nog steeds niet zoveel voor. Als GroenLinks, PvdA, en SP hun zetels combineren komen ze nu, na de verkiezingen van 17 maart, op 26 zetels. Ja, dat zou het net de tweede partij van het land maken, maar wel op gepaste afstand van de VVD. Alleen met de PvdD komt de “Nieuwe Linkse Partij” met 32 zetels in de buurt van de VVD die immers 35 zetels heeft gekregen.

Bij de SP en GroenLinks zijn er wel mensen die dit zien zitten. Want zij begrijpen dat ze echt never nooit niet een rol van formaat kunnen spelen in de Nederlandse politiek. Misschien dat ze nog eens uitgroeien naar 13/14 zetels, maar dan zitten ze min of meer wel aan hun limiet.

Hilarisch genoeg zijn er echter nog altijd PvdA-prominenten die denken dat hún partij best nog wat voor elkaar kan krijgen. Want Jacques Wallage én Hans Spekman willen dat de PvdA gaat samenwerken met de andere socialistische partijen, maar een fusie? Dat zien ze niet zitten.

Die denken werkelijk dat het een kwestie van tijd is voor de PvdA een comeback maakt. Deze tegenvallende uitslagen zijn, denken ze, tijdelijke resultaten. Het wordt beter. Heus!

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van de fantastische DDS-Groep op Facebook-alternatief MeWe!

Behalve Cohen hebben ze bij de PvdA dus duidelijk een enorm groot bord voor de kop. Prima hoor! Want hoe kleiner de radicale socialisten blijven, hoe beter!