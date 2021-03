Haha, túúrlijk! Pfizer-directeur wil Big Pharma-jongens het OMT in proppen: ‘We hebben zo veel kennis!’

Wij van WC Eend vinden dat wij van WC Eend meer invloed verdienen! Daar komt dit op neer, nu Pfizer-directeur Marc Kaptein ook een stoeltje aan tafel eist bij het OMT. En het zou niemand moeten verbazen als deze man uiteindelijk ook nog zijn zin krijgt van corporatist Mark Rutte.

De medisch directeur van Pfizer in Nederland, Marc Kaptein, heeft een idee om het OMT uit te breiden met de handige jongens van grote farmaceutische bedrijven zoals… Pfizer zelf. Want, zegt hij, eigenlijk zou de farmaceutische industrie ook plek aan tafel moeten krijgen bij het Outbreak Management Team. Op die manier zouden “toekomstige pandemieën” (leuk hoe ze “weten” dat dit een enorm probleem van deze tijd is, opeens) nóg beter (haha) bestreden kunnen worden. Of zo.

Volgens Kaptein, die overigens ook nog eens voorzitter is van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG), hebben farmaceuten dit jaar laten zien dat ze heel goed bezig zijn. Ja, echt! Ze zijn het vertrouwen van de samenleving waard. Dat hebben ze bewezen door zo snel vaccins te ontwikkelen tegen corona.

Het is vreemd, zegt Kaptein, dat het OMT experts uit verschillende gebieden weghaalt, maar niet bij de farmaceuten zelf. Dat heeft volgens hem zelfs geleid tot “vertraging van de vaccinatiecampagne.”

“Ik vind dat onze sector een sterkere stem verdient. We hebben zo veel kennis in huis,” zegt hij. “Natuurlijk hebben we financiële belangen, maar daar moet een mouw aan te passen zijn.”

Haha! Je kunt er natuurlijk om huilen, maar ik kies ervoor om hierom te lachen. Meneer verdient bakken met geld dankzij de coronacrisis, maar dat is niet genoeg: ze moeten ook nog het beleid dicteren.

OMT-voorzitter Jaap van Dissel vindt dit overigens vooralsnog geen goed idee. Dus misschien dat het niet gebeurt. Maar an de andere kant: het zou natuurlijk wel heel erg des 2021s zijn als Kaptein of één van z’n maatjes wél zitting neemt in het OMT. Lekker geld verdienen aan een pandemie, en dan het kabinet nog adviseren over hoe de pandemie “bestreden” moet worden ook. In het Engels zeggen ze: “You can’t have your cake and eat it too.” Nou, als Kaptein zijn zin krijgt zal Big Pharma wel even bewezen dat dit tegenwoordig wél kan – als je maar miljarden en miljarden en miljarden te spenderen hebt, tenminste, om voor jezelf te lobbyen.

Ik zou zeggen: waarom gaan we niet gewoon all in? Oké, het is allemaal bizar, maar waarom niet?! Er zit al geen rem meer op deze waanzin, dit kan er ook nog wel bij. Laat vaccinontwikkelaars lekker het miljarden kostende vaccinbeleid bepalen. Wat kan er in vredesnaam misgaan?