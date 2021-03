Hè hè! Hypocriete corona-verspreidende ministerraad gaat eindelijk net als rest van Nederland ook digitaal werken

Gedurende de hele coronacrisis bleef de ministerraad fysiek bijeenkomen, terwijl heel Nederland te horen kreeg om alles digitaal te doen gold dit niet voor Nederlandse ministers. Omdat de ministerraad van afgelopen vrijdag een mogelijke coronabrandhaard is gaat men uit voorzorg de komende tijd de vergaderingen digitaal houden.

De ministerraad is gedurende de hele coronacrisis gewoon fysiek bijeengekomen, dit terwijl heel Nederland kreeg te horen om zo veel mogelijk thuis te werken en contact met anderen op een minimum te houden. De opgelegde regels en adviezen werden, ironisch genoeg, niet nageleefd door de beleidsmakers zelf.

Nu blijkt de ministerraad van afgelopen vrijdag een mogelijke coronabrandhaard te zijn geweest. Staatssecretaris Mona Keijzer is positief getest op corona, en nu ook minister Kajsa Ollongren, de blunderverkenner.

De Rijksvoorlichtingsdienst laat aan de NOS weten dat “uit voorzorg is besloten om vergaderingen van de ministerraad voorlopig via communicatietechnologie te laten plaatsvinden.” Daarmee volgen ze toch op ruime afstand de rest van het land, die al een maand of dertien onafgebroken krijgen te horen dat zij zoveel mogelijk thuis moeten werken.

Politieke verslaggevers hebben al langer kritiek op de werkwijze en het naleven van de regels op het Binnenhof. Journalisten, politici en andere medewerkers lijken zich onschendbaar te wanen en houden zich vaker niet dan wel aan de regels.

Auke van Eijsden, politiek verslaggever van het Nederlands Dagblad, omschrijft de gang van zaken als volgt:

“Voor wie regelmatig op het Binnenhof verkeert is dit trouwens geen verrassing. De omgang met coronaregels is echt ondermaats. Rutte, De Jonge, hun ambtenaren, Kamerleden, journalisten — niemand houdt nog echt anderhalve meter afstand. Om van het mondkapjesgebruik maar te zwijgen. Waar de medische mondmaskers tegenwoordig gewoon in de meeste supermarkten liggen, loopt de top van ons land nog rond met weggooi-kapjes met een leuk patroontje. En gerust de hele dag hetzelfde masker. Kortom, alles waarvan Van Dissel zei: als je het zo gebruikt, werkt het niet.”

De hypocrisie is ronduit stuitend. Op belerende toon worden Nederlanders verweten dat zij zich niet aan de regels houden. Met als gevolg dat we nu de laatste maanden steeds striktere regels opgelegd kregen. Maar de politieke elite neemt het dus zélf niet zo nauw met deze voorschriften. De besmettingen bij de demissionair staatssecretaris Keijzer en demissionair minister Ollongren bevestigen dit. De vraag is nu natuurlijk hoeveel Haagse lieden de komende dag zelf ook nog positief testen. Voor je het weet kan het halve Binnenhof in quarantaine.

Hoe dan ook. Rutte en zijn clubje kunnen eindelijk eens, net als de rest van Nederland, digitaal hun werkzaamheden verrichten. Het zou tijd worden!