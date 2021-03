Horeca Nederland roept Nederlanders op massaal te komen picknicken: ‘We pikken het niet meer!’

De Koninklijke Horeca Nederland heeft voor zondag 28 maart een ‘nationale picknickmoment’ afgekondigd. Ze hopen dat Nederlanders massaal gaan picknicken bij een horecagelegenheid. De horeca wordt in de steek gelaten door de overheid en men hoopt op deze manier een krachtig signaal af te geven richting Den Haag.

De Nederlandse horeca doet een oproep om massaal te komen picknicken bij de lokale horeca. Het moet de overheid doen beseffen om eindelijk eens te luisteren naar de horecasector. Komende zondag 28 maart kunnen mensen gebruik maken van de afhaalfunctie van restaurants en kroegen om te gaan picknicken. De KHN heeft besloten tot deze actie over te gaan omdat het kabinet besloten heeft alsnog de terrassen dicht te houden. Tegen Omroep Brabant zegt men het volgende over de actie:

“Maar het kabinet helpt ons ook niet. Op 15 oktober zeiden ze dat we twee weken dicht gingen, maar dat is nu al bijna 33 weken. De regering kijkt alleen maar naar wat niet kan. Maar de tijd dat we op een sinaasappelkistje stonden en dreigden toch open te gaan, is echt voorbij. We zoeken wel andere mogelijkheden, want we pikken het niet meer. De heren Rutte en De Jonge gaan de komende weken, of misschien wel dagen, keihard de realiteit van de samenleving tegenkomen.”

Het idee van een picknick komt niet uit de lucht vallen; op 27 februari hield men al een picknick in Breda. De actie wordt door KHN als succesvol gezien en nu willen ze een soortgelijke actie door het hele land houden. De horeca hoopt op deze manier de urgentie duidelijk te maken van het heropenen van de terrassen. De vraag is nu hoe de politiek hierop gaat reageren.