Jan Roos stopt na vier jaar met het schrijven van columns voor DDS. Vaarwel Jan!

Na vier jaren columns schrijven voor De Dagelijkse Standaard heeft Jan Roos de redactie afgelopen maandag laten weten dat hij ermee ophoudt. “Ik begin mezelf te herhalen,” schrijft Jan in een email aan de redactie, “dat is nooit goed.” Daarnaast is Jan bezig met zijn eigen YouTube-show, die veel meer entertainment is dan politiek. Daar wil hij zich op richten.

Jan bedankt de redactie in zijn email “voor het vertrouwen in mij en de soepele samenwerking.” Ook wenst hij DDS natuurlijk “heel veel succes,” al was het maar omdat wij daadwerkelijk rechts zijn. Datzelfde kan niet gezegd worden voor die laffe happen ‒ mijn woorden ‒ van GeenStijl en TPO.

Wij danken Jan natuurlijk op onze beurt voor de jarenlange samenwerking. We hebben altijd veel plezier gehad van zijn columns. Hij was dan ook de langst dienende vaste columnist in de geschiedenis van deze website. Hij begon vlak na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en stopt er nu dus mee op de valreep van de verkiezingen van 2021. Vier jaar na dato, aan het einde van de Kamertermijn. Zo is de cirkel eigenlijk wel op een heel mooie manier rond.

Jan kan hier gevolgd worden op YouTube. Daar plaatst hij enkele keren per week een geheel eigenzinnige review van een product. Deze reviews worden elke keer door tienduizenden mensen bekeken. Zo recenseerde hij onlangs de ranzige toetjes van Nata de Coco, Espresso voor in de Nespresso machine, en natuurlijk Israëlische zoutjes.

Ook kan Jan hier gevolgd worden op Twitter.

Bedankt voor de columns Jan, en natuurlijk wensen wij jou ook het allerbeste. Succes ermee, en we blijven je in de gaten houden!