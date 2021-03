Johan Derksen pakt nieuwe cancelpoging over “seksisme” aan: ‘Alleen als ik winden laat krijg ik géén brieven!’

Opnieuw ligt politiek-incorrecte voetbalcommentator Johan Derksen onder vuur, ditmaal omdat hij vrouwonvriendelijke termen zou hebben gebruikt. Voor de zoveelste keer probeert een groepering Derksen te cancelen door een boze brief naar Talpa te sturen. Uiteraard moet Derksen niks weten van deze pogingen. Hij gaat gewoon door.

Derksen was een week eerder de naam vergeten van een vrouwelijke voetballer en gebruikte de term ‘dat meisje’. De aanspreekterm schoot in het verkeerde keelgat van de eeuwig verongelijkten in onze samenleving. Opnieuw werd er een poging gedaan om met hem af te rekenen. Gisteren uitte Derksen hier zijn verbazing over:

“Ik kende haar naam niet en zei ‘dat meisje’. Daar waren ze ook al boos over. Het was vrouwonvriendelijk. Ze hebben dat als zeer vervelend opgevat en ze waren een brief aan het componeren om naar Talpa te sturen. Ik heb natuurlijk geen oog dichtgedaan. Je kunt alleen nog maar winden laten, daar krijg je géén brieven over! Voor de rest moet je je mond houden.”

Nederland lijkt zwaar in de ban te zijn van de cultus van het eeuwige slachtofferschap en de permanent verongelijkten. Mensen lijken alles, en dan ook echt alles, aan te grijpen om met iemand af te rekenen die maar een beetje afwijkt van hun dwingende mening. Nu had Johan Derksen weer geen “meisje” mogen zeggen. Wat had hij dan wel moeten doen? “Dinges”? “Vrouwmens”? “Persoon met vagina”?

De pogingen om Derksen te cancelen worden op deze manier wel héél doorzichtig en treurig, want als mensen een term als ‘dat meisje’ al willen uitbannen, dan is het einde zoek. Gelukkig laat Derksen zich niet al te snel de mond snoeren.