Kabinet gaat draconische coronamaatregelen en avondklok niet versoepelen. FVD én PVV furieus: ‘Ze blijven ons opsluiten!’

De coronamaatregelen gaan niet versoepeld worden en de verstikkende avondklok blijft voorlopig nog intact. Het kabinet was samen met het OMT bijeengekomen om zich te buigen over eventuele versoepelingen. Het OMT was tegen versoepelingen; het kabinet lijkt hun mening te steunen.

Voorlopig kunnen we fluiten naar versoepelingen van de verstikkende coronamaatregelen, zo meldt het NOS. Twee weken geleden meldde het kabinet nog serieus na te denken over enkele aanpassingen in het beleid, maar die lijken van de baan zo laten Haagse bronnen weten. D66 was eerder deze week nog kritisch op de avondklok en wilde er zo snel mogelijk vanaf. De kritische houding was dus vooral voor de bühne bedoeld, want we zitten nog steeds opgescheept met de avondklok, de ruggengraat van D66 ontbrak weer eens bij het Catshuisoverleg.

Het kabinet is niet al te positief over de huidige coronacijfers en vindt het daarom onverstandig om te gaan versoepelen. Voor PVV-leider Geert Wilders is het onbegrijpelijk dat het kabinet opnieuw een omstreden maatregel verlengt:

Ze blijven ons opsluiten met overdreven maatregelen die niet werken. Geef Nederland zijn vrijheid terug! #coronavirus #PVV #Wilders https://t.co/4kwyi3ULDE — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 21, 2021

En ook Forum voor Democratie is witheet van woede: