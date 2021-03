Kijk! Vaccinsjacheraar Robert ten Brink: ‘Maar twee belangrijke dingen in het leven, prikje en All You Need Is Love’

Gisteravond was de eerste aflevering van de All You Need Is Love van dit seizoen te zien op RTL 4. Voor veel mensen was het fantastische televisie… tot de laatste paar seconden, want toen besloot presentator Robert ten Brink ineens reclame te maken voor het coronavaccin. “En onthoud,” drukte hij nietsvermoedende kijkers op het hart, “er zijn maar twee dingen belangrijk in het leven: een prikje en All You Need Is Love.”

Mensen die naar All You Need Is Love kijken willen even niet aan corona denken. Ze willen herinnerd worden aan dat wat het leven dragelijk en zelfs mooi maakt: de liefde. Mensen die niet bij elkaar kunnen zijn om wat voor reden dan ook worden herenigd. Ze delen hun verhaal en vallen elkaar uiteindelijk huilend in de armen. Ja, het is een beetje overdreven soms, maar juist dat maakt het mooi. Want het zorgt ervoor dat we naar ónze geliefden kijken bij onszelf denken: ‘Als ik jullie moest missen zou ik het óók ondraaglijk zwaar hebben. Goddank dat ik jullie wél heb.’

Helaas gebeurde er aan het einde van de uitzending van gisteravond iets heel geks. Want waar je zou verwachten dat Robert afsluit met de boodschap dat er maar één ding belangrijk in het leven is, te weten de liefde, gooide hij het opeens over een heel andere boeg. “En onthoud,” zei hij, “er zijn maar twee dingen belangrijk in het leven.”

Twee dingen? Liefde en… loyaliteit? Liefde en… romantiek? Liefde en… doorzettingsvermogen? Nou nee.

“Een prikje en All You Need Is Love.” Ja, hij zei het echt.

Het zal niemand verbazen dat deze uitspraak Ten Brink bepaald niet in dank werd afgenomen door zijn kijkers. ‘Anita de Rooie Rakkert’ zegt bijvoorbeeld dat Ten Brink haar “favoriete presentator” is, maar dat ze dit “meer dan belachelijk” vindt.

Mag ik deze uitspraak van mijn (tot nu toe) favoriete presentator, meer dan belachelijk vinden.

Een andere Twitteraar, die de naam Hroth Nanths gebruikt, noemt het zelfs terecht “schokkend.”

Wij kijken/hebben geen televisie. Maar dit is schokkend.

Marcus Pluijm zegt dat hij niet wist wat hij hoorde.

Ik wist ook niet wat ik hoorde. De indoctrinatie komt overal vandaan. Geen gelegenheid laten ze voorbijgaan.

En ondergetekende houdt het bij: “Dit is schandalig. Zei die gek dit gisteravond?”

Dit is schandalig. Zei die gek dit gisteravond?

Daarop reageren andere twitteraars door Ten Brink “knettergek” en “een mafkees” te noemen. Ook zijn er mensen die het “walgelijk” vinden.

Natuurlijk is er helemaal niets mis mee dat er mensen zijn die het vaccin nemen. Ik neem het zelf straks óók, al is het maar omdat ik probleemloos wil (en moet!) reizen. Maar dit is werkelijk propagandistisch. Je zit rustig RTL te kijken en opeens krijg je aan het einde van de uitzending een presentator in beeld die je vertelt dat je een vaccin moet nemen. En dat niet alleen, maar dat het nemen van dat vaccin zelfs één van de twee dingen is die belangrijk in het leven zijn.

Echt, belachelijk. Ophouden met die propaganda bij entertainmentprogramma’s!