Klaver gesloopt door WOEST marxistisch GL-jeugdhonk: ‘Te rechts en danst naar pijpen van grootste partijen!’

De jacht op Jesse Klaver ‒ de man die zijn partij GroenLinks bij de verkiezingen van woensdag een historische nederlaag bezorgde ‒ is geopend. De jongerenorganisatie van GroenLinks, Dwars, voert de aanval uit. Volgens de communistische kids is hij veel te rechts geworden én doet hij alleen maar wat de grote partijen willen omdat hij hoopt dat GroenLinks zo een keertje mee mag regeren. Daardoor is de partij haar ziel kwijtgeraakt.

Foei, Jesse! Dwars noemt Klaver “ooit zo bevlogen en visionair,” maar die tijd is volgens de marxistische Jugend niet meer. “Hier lijkt de stereotiepe tragedie van de jonge idealist die realistischer en rechtser wordt naarmate hij ouder wordt, zich voor onze ogen af te spelen,” stellen ze eigenlijk wel terecht. “In de campagne ontbrak het hoofdzakelijk aan een sterk verhaal.”

De reden hiervan is? “Een belangrijke oorzaak hiervan zien wij in de te sterke wil om te gaan regeren,” stellen de maoïstjes. “In een poging om serieus genomen te worden als potentiële formatiepartner, is GL steeds meer gaan dansen naar de pijpen van de grootste partijen.”

Klaver laat zich volgens de linkse crèche ook leiden door allerlei kiesonderzoeken in plaats van door de ziel van de partij; door de radicaal-linkse, klimaatgestoorde principes waar de partij op gebaseerd is. “Zo raakte Klaver steeds verder verwijderd van het idealistische en activistische dna van zijn partij. Echter laten, wederom, kiezersonderzoeken zien dat de GL-kiezer liever een positieve toon dan felheid ziet en dus bleef het bij bloemetjes-en-bijtjes-retoriek.”

Hoewel die jongeren politiek en ook in andere opzichten natuurlijk zwaar gestoord zijn hebben ze op dit punt wel degelijk gelijk. GroenLinks is weggevaagd omdat Klaver zich is gaan gedragen als een leider van een partijkartel… en GroenLinks is dus een kartelpartij geworden. Maar dat was nooit de functie van de club; het was een club die juist vanaf de linkerflank verandering eiste. Vreselijke verandering. Verschrikkelijke verandering. Walgelijke verandering. Desastreuze verandering. Maar ook radicale verandering.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

GroenLinks dat geen radicale partij meer is, is geen GroenLinks meer. En dan kunnen kiezers beter op D66 stemmen. Zelfde soort partij, maar die gaat wél meeregeren. En dat gebeurde dan ook massaal: GroenLinks een fors verlies, D66 de tweede partij van Nederland. En Jesse Klaver? Die ligt nu zelfs bij de jongeren onder vuur. Tijd om de aftocht te blazen, kerel!