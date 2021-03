Lachen! Paranoïde Lilianne Ploumen (PvdA) gaat tekeer tegen Nieuwsuur: ‘Ik toevallige voorbijganger!? Seksisme!’

Bij Nieuwsuur dachten ze donderdagavond ongetwijfeld dat het een relatief makkelijke uitzending zou worden. De presentatrice en Lilianne Ploumen, twee linkse vrouwen onder elkaar. Dat moest lukken. Helaas voor de NOS en NTR ging het al heel snel mis. Want mevrouw Ploumen was niet gecharmeerd van het introductiefilmpje dat ze van haar gemaakt hadden. “Seksisme!” schreeuwde ze omdat ze neergezet werd als iemand die steeds weer “onverwachts” een mooie functie kreeg toegeschoven.

“Ik ben geen toevallige voorbijganger”, zegt @PloumenLilianne De PvdA-lijsttrekker 'verbaast' zich over het fragment van #Nieuwsuur waarin haar politieke carrière wordt samengevat. pic.twitter.com/rg2gEVPvw5 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) March 4, 2021

Voorafgaand aan een interview met PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen toont Nieuwsuur een filmpje over de politieke carrière van de sociaal-democrate tot dusverre. In het filmpje wordt gemeld dat het “onverwacht” was dat Ploumen minister werd in het kabinet-Rutte II, én dat ze na het opstappen van Lodewijk Asscher óók onverwacht lijsttrekker werd. Nou, daar was mevrouw bepaald niet van gediend. Onverwacht? ONVERWACHT? Hoe haal je het in je botte harses! Al die vrouwenhaat overal!

“Ik zag dat filmpje natuurlijk vanmiddag ook al op Twitter,” aldus Ploumen na afloop van het niemendalletje: “En dan viel me wel wat op. We hebben het best wel veel over seksisme in de politiek, wat vrouwelijke lijsttrekkers tegenkomen, en een deel daarvan gaat over ranzige tweets. Nou ja, u zult ze ongetwijfeld ook krijgen,” ging ze verder tegen de presentatrice Mariëlle Tweebeeke. “Maar hier werd bijvoorbeeld gezegd, ‘ze werd onverwacht minister.’ Maar ik was partijvoorzitter geweest, ik was vijftien jaar directeur van ontwikkelingsorganisaties. Dus het was mijn vak…”

Met andere woorden, ze had het hele baantjescaroussel doorlopen, en nog durfden ze het onverwacht te noemen dat ze minister werd? Hoe dúrven ze!

Tweebeeke probeerde daar tegen in te gaan: “Dat heeft toch niets verder met uw vrouw zijn te maken?” Dat was geestig. Want presentatrice Mariëlle is zelf ook links. Nieuwsuur knuffelt dat linkse gezeik al járen. Dan moet je niet vreemd opkijken dat een vrouw als Ploumen besluit dat álles met “gender” te maken heeft, zelfs een kort nietszeggend filmpje. Dat is immers wat die genderwaanzin nou juist beweert!

En dus hield Ploumen gewoon vast aan haar klacht. “Als Wopke Hoekstra ineens minister wordt dan vindt iedereen dat heel logisch want hij was McKinsey-consultant, vervolgens schreef hij mee aan het CDA-verkiezingsprogramma. Dus ik duw een beetje terug omdat ik denk, ja, hoezo onverwacht, en hoezo steeds een verrassing?”

LOL. Ja, goed punt hoor, Ploumen. Pak die linkse genderwauwelaars maar aan. Koekje van eigen deeg, enzo. Het is natuurlijk je reinste onzin wat Ploumen beweert maar dat doet er niet toe. Programma’s als Nieuwsuur zijn er steevast als de kippen bij om alles dat rechts is als seksistisch weg te zetten. Even kijken hoe leuk ze dit zélf vinden.

“Ik wil het toch graag markeren, want juist bij vrouwen zie je dat soort mechanismes die er misschien gewoon insluipen. En dat voelt toch alsof ik een toevallige voorbijganger was. Maar u bent geen toevallige voorbijganger, daarom zit u niet hier, u zit hier omdat u goed bent,” zei Ploumen tegen Tweebeeke, “datzelfde geldt voor mij. En door steeds te benadrukken, ‘onverwacht,’ ‘verrassing,’ lijkt het alsof ik gewoon een beetje voorbij kwam fietsen. En dat ís niet zo.

Zeg het ze, Lilianne!