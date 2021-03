Lafaard Mark Rutte weigert debat met Pieter Omtzigt met nepexcuus: ‘Geen tijd!’

Mark Rutte wil niet in debat gaan met CDA-tijger Pieter Omtzigt. Want, zegt de VVD-premier die tegenwoordig steevast onderuit geknuppeld wordt door Omtzigt, hij heeft gewoon geen tijd. Hij is namelijk heel druk bezig met niet campagne voeren in deze verkiezingsdagen.

Op Twitter schrijft ene Jan uit Hengelo: “Wat ik gemist heb in deze verkiezingscampagne is een debat tussen Mark Rutte en Pieter Omtzigt. Dit zou waarschijnlijk veel interessante informatie hebben opgeleverd.”

Omtzigt ziet daar wel wat in. “Nou, Mark Rutte, wat vind je van deze suggestie? Je weet wel: een debat over de inhoud,” aldus Omtzigt. “Over hoe we de rechtsstaat versterken, een volgend toeslagenschandaal voorkomen. Over het oplossen van echte problemen zoals woningnood? Of liever drie keer herhaling met Geert Wilders?”

Het antwoord daarop is, natuurlijk, dat Rutte inderdaad drie keer het debat aangaat met Wilders. Want daar hebben zowel hij als Wilders alleen maar bij te winnen. De rechtse Rutte-haters, denkt Wilders, ‘komen naar mij,’ terwijl Rutte denkt dat het radicalisme van Wilders ervoor zorgt dat alle andere middenstemmers en zelfs wat rechtse stemmers bij hem terechtkomen.

In debat met Omtzigt zou Rutte totaal kapotgemaakt worden. Omtzigt zou echt de vloer met hem aanvegen, op elk onderwerp, maar zeker wat betreft de rechtsstaat. Dan blijft er echt niets over van Rutte.

Natuurlijk is dat ook waarom het CDA een enorme vergissing gemaakt heeft door Omtzigt niet één keer, maar tweemaal te passeren voor de functie van lijsttrekker. Met hem als lijsttrekker zou het CDA a) Rutte direct de oorlog kunnen verklaren en b) die strijd misschien nog wel winnen ook. Met Wopke Hoekstra daarentegen was het vanaf dag één een verloren strijd.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Overigens ben ik me bewust van de kritiek op Omtzigt uit rechtse hoek. Namelijk dat hij a) niet rechts is en b) wel heel vaak (of eigenlijk altijd) meestemt met zijn fractie in de Tweede Kamer. Beide punten kloppen – en het is waarom ik niet op hem zal stemmen. Maar hij kan wél keihard knokken. En als hij CDA-leider was, was de dynamiek tijdens deze campagne wel degelijk heel anders geweest.