LOL! Progressief Amsterdam wil stemrecht geven aan 16- en 17-jarigen: ‘Ze zijn wijs genoeg!’

Het progressieve stokpaardje dat ook minderjarigen moeten kunnen stemmen willen ze in Amsterdam verwezenlijken. Een motie om 16- en 17-jarigen en nieuwe Amsterdammers stemrecht te geven bij de stadsdeelverkiezingen wordt gesteund door een meerderheid. De progressieve partijen zien dit als een succesvol middel om het bestuurlijk stelsel sterker te maken.

Raadsleden van GroenLinks, D66, PvdA, Denk en BIJ1 hadden een motie ingediend om meer groepen stemrecht te verlenen bij de stadsdeelverkiezingen. Aangezien deze verkiezingen niet onder de Kieswet vallen is het mogelijk om minderjarigen mee te laten stemmen.

Tegen AT5 zei D66’er Jan-Bert Vroege dat jongeren wel degelijk wijs genoeg zijn om te stemmen. Ook zij hebben dagelijks te maken met de directe leefomgeving en zijn in staat hun mening hierover te uiten:

“We moeten de stadsdelen meer verantwoordelijkheid geven, en daarbij de inwoners ook meer zeggenschap. Als je hier woont, werkt en belasting betaalt, zoals veel jongeren doen, waarom zou je dan niet mogen stemmen? Het gaat om de directe leefomgeving. Als jongeren er al niet mee bezig zijn, is dat omdat ze niet mee mogen doen.”

Het is al een tijdje de wens van links, ook internationaal gezien, om het stemrecht te verlagen. Vaak wordt het klimaat en toekomstperspectief erbij gehaald als ‘overtuigend’ argument waarom jongeren zouden moeten stemmen. Want zij zijn ‘de toekomst’. Maar kunnen we jongeren, die vaak nog volop in de puberteit zitten, niet gewoon nog even met rust laten en lekker jong laten. De enige reden dat links echt wil dat jongeren kunnen stemmen is omdat ze dan wat extra electoraat hebben.