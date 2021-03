Moet ik een VPN gebruiken om bitcoin te versturen?

Wat is een VPN?

In zeer eenvoudige bewoordingen verbindt een VPN uw pc, smartphone of tablet met een andere computer (ook wel een server genoemd) ergens op internet en stelt u in staat op internet te surfen via de internetverbinding van die computer.

Dus hoe helpt dit u?

– Bescherm uzelf tegen het rondneuzen in onbetrouwbare Wi-Fi-hotspots.

– Win in ieder geval wat anonimiteit online door uw ware locatie te verbergen.

Een VPN voor bitcoin is dat nodig?

Waarom gebruikers van cryptocurrency een VPN moeten overwegen. Terwijl alledaagse internetgebruikers assertiever worden met hun privacy, gemotiveerd door wijdverbreide berichtgeving over massale gegevensverzameling en snuffelen door de overheid, hebben bitcoiners een nog grotere behoefte aan digitale discretie. De cryptosfeer is tenslotte ten prooi gevallen aan opportunistische hackers, met spear phishing en SIM-swapping slechts twee voorbeelden van beveiligingsinbreuken die handelaren uit hun zak hebben gelaten. Een VPN is geen dekmantel van onzichtbaarheid en geeft de drager de vrijheid om ongestraft cybercriminaliteit te ontwijken of te plegen, maar het verhoogt je veiligheid op een aantal zinvolle manieren. Download beslist geen gratis VPN, vaak afkomstig van bronnen die graag met u meekijken. Download uitsluitend gratis VPN van vertrouwde namen, zoals NordVPN. Door uw gegevens te versleutelen wanneer u handelt, maakt een VPN het voor hackers moeilijker om af te luisteren. Omdat VPN’s uw IP-adres verbergen en permanente IP-tracking voorkomen, wordt de locatie van uw apparaat niet verbonden met uw portefeuilleadres. Bovendien voorkomt het gebruik van een externe server om uw werkelijke locatie te maskeren, gerichte virussen en malware effectiever dan veel dure softwarepakketten die speciaal voor dit doel zijn ontworpen. De voordelen van VPN-gebruik gaan natuurlijk verder dan het versterken van de beveiliging. Ze kunnen ook uw opties verbreden door geografisch geblokkeerde websites te deblokkeren. Door onbelemmerde toegang te verlenen tot anderszins verboten buitenlandse portals, kunnen deze netwerken uw handelservaring drastisch verbeteren. Ze kunnen ook een redder in nood blijken te zijn, mocht uw regering bijvoorbeeld plotseling de toegang tot een wisselkantoor censureren waarin u valuta bezit.

Gebruik NordVPN! De beste VPN

NordVPN heeft zijn hoofdkantoor gevetoed in een bijzonder gunstige locatie, namelijk in Panama. Dit is een belangrijk aspect voor de verschillende VPN-services. Ze hebben daar geen wetten omtrent het bijhouden van data. De regering voert tevens geen enkele internetsurveillance uit. Dit houdt in dat NordVPN (wettelijk gezien) geenszins de logboeken van enige activiteiten van haar gebruikers bij hoeft te houden. Dit komt uw privacy zeer ten goede.

Kill Switch voorkomt inbreuk op de privacy

Mocht u zich afvragen ​​wat er gebeurt als uw verbinding met de NordVPN server uitvalt? De Kill Switch is dan het antwoord. Mocht een NordVPN server uw verbinding verbreken, dan brengt deze zeer handige functie letterlijk al uw internetcommunicatie tot directe stilstand. Er zijn twee soorten van deze Kill Switch van de beste VPN gebruikt. Welke dit is is natuurlijk afhankelijk van uw platform. Middels een Windows versie of middels een Mac variant kan er gekozen worden. Bijvoorbeeld welke apps moeten stoppen met het communiceren wanneer er iets gebeurt. De mobiele app versie op haar beurt, stopt gewoon alles ineens. Datalekken worden op deze manier voorkomen.

Verdubbel de bescherming met dubbele VPN

U weet nu waar het over gaat als we spreken over VPN’s. Laten we het nu eens hebben over een extra waar NordVPN wederom een goede beurt maakt, namelijk ‘Double VPN’. U krijgt in feite een extra beschermingslaag. Er worden namelijk twee verschillende servers gekoppeld.

Extra beveiliging met dubbele VPN

De pc of een ander apparaat maakt verbinding met één VPN-server. Deze server maakt op haar beurt verbinding met een tweede VPN-server. Zodoende ondergaat uw IP adres maar liefst twee veranderingen. Ook worden uw gegevens tweemaal versleuteld. Dubbele bescherming dus!