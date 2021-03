Nationale Postcode Loterij financiert genderideologie-promotende Rutgers Stichting al bijna twintig jaar

The plot thickens, zullen we maar zeggen. De grootste drijfveer achter de opgedrongen genderideologie, die nu in de hoofden van kinderen wordt geïnjecteerd, is de pedoseksualiteit promotende Rutgers Stichting. En welke organisatie financiert die immorele club? De Nationale Postcode Loterij!

Rutgers werd tot 2002 gesubsidieerd door de overheid. Toen zette de organisatie zich nog voornamelijk in voor laagdrempelige toegang tot anticonceptie, veilige abortus en het voorkomen van seksueel geweld. De toenmalige regering zette uiteindelijk de subsidie stop en de Postcode Loterij is direct voor die organisatie in de bres gesprongen. Sindsdien hebben ze die organisatie en haar activiteiten met ruim 28,2 miljoen euro gesteund!

Forum voor Democratie waarschuwde er al eerder voor, met deze video:

De Rutgers Stichting beweerde in 2014 weliswaar dat “voorop staat dat seksuele contacten tussen een volwassene en een kind onacceptabel zijn.” En lichtten dat als volgt toe: “Seksuele relaties dienen gelijkwaardig te zijn, en seksuele contacten tussen een volwassene en een kind zijn dat per definitie niet. Het gevaar voor een verstoorde emotionele en seksuele ontwikkeling is groot, met alle gevolgen van dien.”

Maar dat leidde hen niet naar de conclusie dat pedofielenvereniging Martijn dan maar verboden moest worden. Ze stelden toen: “De vraag is echter of een verbod op deze vereniging het risico op seksueel misbruik zal verkleinen of juist verergeren.”

Allemaal leuk en aardig, die verdediging, maar tegenwoordig lijken ze toch behóórlijk af te wijken van hun eigen gedachtegoed. Dat blijkt wel uit hun medeverantwoordelijkheid voor de productie van tv-programma Gewoon. Bloot., waar ze duidelijk núl moeite hebben met het feit dat ze kinderen daarin (letterlijk) blootstellen aan naakte volwassenen. De grenzen lijken langzaam maar zeker te zijn vervaagd bij die stichting.