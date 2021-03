Nederland schaam je! Prognose: 1 BIJ1-zetel voor racismeroeper Sylvana Simons

Wat is ze blij zeg. Jawel, Sylvana Simons is echt een feestje aan het vieren. Want volgens de exit polls en ook volgens de “voorlopige prognose van het ANP” komt ze de Tweede Kamer wél binnen. Oké, het is maar één zetel voor BIJ1, maar dat is voor die partij een hele stap. Sylvana begon dan ook meteen te prediken voor de camera’s van de NOS. “Nederland kan niet langer weglopen voor racisme en discriminatie,” oreerde ze bij de NOS.

Sylvana Simons van BIJ1 vierde gisteravond al een feestje. Volgens de exit polls zou ze namelijk in de Tweede Kamer komen. Oh ja. Ze zag het al helemaal voor zich: “We zijn in vier jaar uitgegroeid tot een professionele politieke partij met ervaring in hoe de dagelijkse politiek bedreven wordt en ik denk dat Nederland óns beter heeft leren kennen, maar ook zichzelf beter heeft leren kennen. En niet langer kan weglopen voor de ongelijkheid, het racisme en de discriminatie die in ons land aanwezig is.”

Aldus het Nederlandhatende racismeroepertje bij de NOS vannacht. Ook op Twitter vierde ze feest. Met flink wat sterke drank zelfs:

Na die exit polls kwam er een prognose van het ANP. Die prognose had slecht nieuws voor BIJ1 – en natuurlijk goed nieuws voor Nederland. Want volgens het ANP zou BIJ1 opeens toch géén zetel halen.

Maar toen kwam een nieuwe prognose, gebaseerd op meer dan 80% van de getelde stemmen. En toen berichtte de NOS dit:

Dus die ene zetel voor BIJ1 komt er waarschijnlijk wél aan.

Nederland, schaam je! Dat de VVD ‒ alweer! ‒ de grootste partij van het land geworden is al erg genoeg. Dat dé weg-met-ons partij bij uitstek, D66, de tweede partij van het land is, is nóg erger. Maar dat BIJ1 ook nog eens in de Tweede Kamer komt met een zetel voor Sylvana Simons is ronduit beschamend. Zoals ze plegen te zeggen op verkiezingsavonden: ons past bescheidenheid. Heel Nederland past nu bescheidenheid!