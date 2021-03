Nieuwe website helpt bij stemmen op basis van ras, geslacht en andere discriminerende kenmerken: Stemdivers.nl

Bent u het ook zo zat om op basis van inhoud te stemmen en steeds uit te komen bij “witte, hoogopgeleide mannen van in de veertig”? En bent u helaas te achterlijk om zelf een kandidaat uit te zoeken die uw belangen het best vertegenwoordigt? Wees niet bevreesd, Stemdivers.nl biedt u namelijk een hulpmiddel om op basis van afkomst, beperking, geaardheid, geslacht, leeftijd, opleiding en provincie tot een weloverwogen keuze te komen! Dat meldt Het Parool.

Maurice Pahladsingh is het zat dat mensen niet uit zichzelf stemmen op kandidaten die hen (volgens hem) het beste zouden vertegenwoordigen. Hij ergert zich zó erg aan het feit dat mensen zomaar op “witte, hoogopgeleide mannen van in de veertig” stemmen, dat hij een hulpmiddel in elkaar heeft geflanst om daar wat tegen te doen.

“Ons uitgangspunt is de ‘Kracht van Zeven’. Deze zeven kenmerken van diversiteit zijn: afkomst, beperking, geaardheid, geslacht, leeftijd, opleiding en provincie. Meer vrouwen? Iemand uit de eigen provincie? Meer jongeren of juist ouderen? Via de site wordt vinden en kiezen makkelijk.”

Pahladsingh maakt het via zijn website Stemdivers.nl nu mogelijk om op basis van verschillende kenmerken te discrimineren en dat mee te laten wegen bij de stem op een kandidaat. Dat noemt hij dan ‘diversiteit’ en dan is het prima. En nou niet flauw gaan doen en die website gebruiken om te kijken of iemand waar je op wilt stemmen wel een blanke heteroseksuele man is, want dát is racistisch, fascistisch, ‘wit privilege’, discriminatie, homofoob en de rest van die hele reutemeteut. Dat mag niet!