Noodbevel afgekondigd in Amsterdam en Den Haag: enkele duizenden demonstranten op het Malieveld

Op verschillende plekken in Nederland is men aan het demonstreren. Men is zowel tegen het kabinetsbeleid als voor het klimaat aan het demonstreren. In Den Haag en Amsterdam is er een noodbevel afgekondigd. Er zijn duizenden mensen op de demonstratie op het Malieveld afgekomen. Veel meer dan men vooraf had gedacht.

Bij de spontane demonstratie op het Malieveld is het gigantisch druk; de politie heeft daarom besloten het treinverkeer richting de stad stop te zetten.

Omdat het maximale aantal demonstranten op het #Malieveld is overschreden, kun je op dit moment niet met de trein naar #DenHaag reizen. Je kunt nog wel met de trein vanaf Den Haag vertrekken, zodat je naar huis kunt gaan. — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) March 14, 2021

DDS-redacteur Kenneth Steffers is aanwezig bij de demonstratie op het Malieveld, waar enkele duizenden mensen op af zijn gekomen.

Het Malieveld stroomt helemaal vol. Duizenden mensen. De politie begint ook met zich te positioneren. | #Malieveld. pic.twitter.com/ql1GCq8A0c — Ken Stash (@KenStash) March 14, 2021

Het Malieveld is weer vrijgegeven voor demonstranten omdat de politie anders de controle dreigde kwijt raken. Eenmaal aangekomen aldaar: "Maximaal aantal deelnemers bereikt, ga naar huis."😄 | #Malieveld. pic.twitter.com/q2tCelhPgu — Ken Stash (@KenStash) March 14, 2021

Gelijktijdig vond er ook een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam plaats. Waar men al wekelijks demonstreert tegen de coronamaatregelen. Ook daar besloot de driehoek in te grijpen en het plein te ontruimen:

De driehoek kondigt per direct een noodbevel af. Dit betekent dat het voor niemand is toegestaan om op het Museumplein te verblijven. Ga naar huis en houd daarbij 1,5 meter afstand. — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) March 14, 2021

Ondertussen waren er op vele plekken in Nederland demonstraties voor het klimaat. Het zogeheten klimaatalarm was overal in Nederland te horen. Van demonstraties tot eenlingen die met pannen zo veel mogelijk herrie, en daardoor de noodzaak voor een strikter klimaataanpak duidelijk te maken, proberen te maken.

Uiteraard proberen de linkse politieke partijen nog even wat extra klimaatstemmen te ronselen:

Leader of the Dutch Green Party @jesseklaver joins the socially distanced crowds #Rotterdam pic.twitter.com/90NWLcYeYu — anna holligan 🎙 (@annaholligan) March 14, 2021

Fantastisch om te zien dat er zoveel betrokkenheid was bij de #klimaatmars Onze kinderen en kleinkinderen verdienen een leefbare planeet. We moeten nú handelen. Het is tijd voor een eerlijkere en groenere koers #Klimaatalarm pic.twitter.com/AEkZ1Ka0m6 — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) March 14, 2021

Op deze zondag vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen lijkt half Nederland de straat op te zijn gegaan.