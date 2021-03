Oerdegelijk maar verdeeld CDA stelt enorm teleur: “Het zogenaamde Wopke Hoekstra-effect brengt christendemocraten nabij de afgrond”

Een stamelende bestuurder (Wopke Hoekstra) tijdens de debatten op nationale televisie, een zwalkende minister van Volksgezondheid (Hugo de Jonge) en een rebelse vrijbuiter die maar geen publiekelijke afstand durft te nemen van zijn collega’s (Pieter Omtzigt). Het zijn de ingrediënten voor de verkiezingsnederlaag waar het CDA nu op afstevent.

Alles wat mis kan gaan bij een politieke partij gebeurde de afgelopen maanden bij het CDA. Een diepe partijcrisis kwam er niet, maar zoals het oerdegelijke maar verdeelde (herinnert u zich het partijcongres van 2010 nog?) CDA, bestaande uit de kemphanen Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt, betaamde bleef een politieke revolutie uit.

Volgens de exitpolls en de verkiezingsresultaten die nu binnenstromen komt Wopke Hoekstra, nog niet zo lang geleden nog de gedoodverfde opvolger van Mark Rutte, niet eens in de buurt van zijn VVD-collega. Inmiddels is Hoekstra zelfs ook al mijlenver ingehaald door zijn vrouwelijke D66-collega Sigrid Kaag.

Als we de laatste berichtgeving (maar dat kan uiteraard nog veranderen) mogen geloven, dan moet het CDA nu noodgedwongen genoegen nemen met 14 zetels. Dat zijn er 5 minder dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en reden genoeg om nu alvast te concluderen dat het gehoopte Wopke Hoekstra-effect definitief is uitgebleven.

We kennen Hoekstra momenteel vooral al de stotteraar in debatten, de man die de microfoon niet wist te pakken en wanneer hij dat wel deed kwam er weinig bijzonders uit zijn mond. Niet echt aansprekend dus. Daarnaast denk ik persoonlijk dat veel mensen een stem hadden willen uitbrengen op de rebelse vrijbuiter en realist Pieter Omtzigt. Maar vanwege al het interne gedoe om het lijsttrekkerschap binnen het CDA zijn er volgens mijn prognose heel wat stemmen op Omtzigt (en dus het CDA) verloren gegaan.

En dan hebben we natuurlijk nog Hugo de Jonge, onze minister van Volksgezondheid. Niet echt het visitekaartje van de partij. Blunder op blunder kunnen we inmiddels in zijn schoenen schuiven, maar het lukte hem zelfs vandaag -Verkiezingsdag- niet om de partij het juiste steuntje in de rug te duwen.

De verwachting is dan ook dat bij het CDA de bezem er flink doorheen zal gaan de komende weken. Het valt daarom ook niet uit te sluiten dat zowel Wopke Hoekstra alsmede Hugo de Jonge op een chique maar oerdegelijke CDA-wijze naar de uitgangen van de Tweede Kamer worden gedirigeerd.