Onvermijdelijk: Nederland-opsluiters IC-arts Diederik Gommers en virologe Marion Koopmans krijgen Machiavelliprijs

Passender dan dit wordt het niet. Marion Koopmans, die het geweldig lijkt te vinden dat Nederland al maanden opgesloten thuis zit, en Diederik Gommers (die steeds akkoord gaat met elk overheidsbeleid om dan af en toe in de media te zeggen dat het toch wel erg is allemaal), hebben een prijs gewonnen. Nee, niet de Nobelprijs voor de Geneeskunde. Het gaat om de… Machiavelliprijs. Die gaat over politieke machtsuitoefening.

IC-arts Diederik Gommers en viroloog @MarionKoopmans ontvangen morgen de #Machiavelliprijs. Gommers: ‘’We twijfelen heel veel omdat het geen absolute wetenschap is. Er is wel consensus bij het OMT.’’ #Op1 pic.twitter.com/mSUaE1GNrs — Op1 (@op1npo) March 28, 2021

Nederland reikt jaarlijks de Machiavelliprijs uit, een onderscheiding die is vernoemd naar de bekende Italiaanse filosoof/denker uit de Renaissance, Niccolo Machiavelli. Zijn theorie staat er eerst en vooral om bekend dat het amoreel is. In zijn ogen doen succesvolle heersers er alles aan om hun macht in handen te houden en te vergroten. Je bent lief als je dat wat oplevert, maar je slaat een rebellie hard neer als dát de beste strategie is.

In de psychologie staat “Machiavellisme” voor “een persoonlijkheidstrek en -stoornis die zich kenmerkt door de bereidheid om manipulatie en misleiding te gebruiken om het geïsoleerd eigenbelang te dienen.” De prijs die vernoemd is naar die man, en die theorie, gaat dit jaar dus naar IC-arts Diederik Gommers en virologe Marion Koopmans. Beiden zijn lid van het OMT, dat de regering nu al een jaar het coronabeleid souffleert.

Het zal niemand verbazen dat de reacties op Twitter behoorlijk uitgesproken zijn. “Manus the Captain” vindt het, gezien de psychologische betekenis van Machiavellisme, zonder meer “verdiend” voor de twee. Maar dat is natuurlijk van hém uit geen compliment:

“Machiavellisme is een persoonlijkheidstrek en -stoornis die zich kenmerkt door de bereidheid om manipulatie en misleiding te gebruiken om het geïsoleerd eigenbelang te dienen” Ik denk dat @marionKoopmans en Diederik Gommers deze prijs hebben verdiend…https://t.co/AzWG7aIVXW — Manus the Captain (@ManustheCaptain) March 28, 2021

“Tweep des Vaderlands” Erik de Vlieger vindt het vooral bizar dat Op1 beweert dat Koopmans en Gommers “ons” door de coronacrisis “geloodst” hebben. “Doe eens normaal zeg,” tweet hij:

Ons? Ze loodsen ons? Doe eens normaal zeg — Kapitein de Vlieger Tweep des Vaderlands 2021 #TdV (@DevliegerErik) March 28, 2021

U.G. Kempenaer denkt daar ongeveer net zo over:

Ze hebben ons niet door de crisis geloodst. Ze hebben non-evidence kwakzalvermaatregelen (lockdown, mondmaskers, avondklok) aanbevolen die de zwakke regering klakkeloos heeft overgenomen.

Bovendien hebben ze angst aangejaagd en doemscenario’s voorspeld die niet zijn uitgekomen. pic.twitter.com/JQ950DAVdf — U.G. Kempenaer (@UKempenaer) March 28, 2021

Philip Maas citeert uitspraken van de twee die toch behoorlijk controversieel zouden moeten zijn:

Enkele dubieuze bijdragen van dit duo:

– Gommers: “nee we moeten de IC’s niet uitbreiden want dan verveelt het personeel zich maar”

– Koopmans: pic.twitter.com/V17hQABly8 — Philip Maas (@flip_maas) March 28, 2021

En ja, dit was Gommers in oktober vorig jaar. Toen vond hij het nog een heel slecht idee dat de IC-capaciteit uitgebreid werd. Want dan zou IC-personeel zich kapotvervelen! Kijk maar:

Een Gommers feit dan maar, een uitspraak uit oktober van deze ras-opportunist: “er is niks zo erg dat als wij straks IC bedden hebben en allerlei personeel opgeleid en er zijn geen patienten. Dan verveel je je dood, dat houd je niet lang vol” https://t.co/7TM3rmq8rw — PVersteeg (@PVersteeg1) March 28, 2021

Dus gefeliciteerd met jullie Machiavelliprijs, hoor! Alleen Rutte, De Jonge en Van Dissel hadden het nóg meer verdiend!