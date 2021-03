Ook CDA Limburg blijkt corrupt broeinest: twee gedeputeerden treden af na schandelijk subsidieschandaal

De Limburgse CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus treden per direct af. Reden is een subsidieschandaal rond oud-politicus Herman Vrehen, die tonnen aan subsidie heeft doorgesluisd naar zijn eigen bedrijven.

Niet alleen het landelijke CDA blijkt te bestaan uit konkelende corrupte mannetjes, die wél presterende Kamerleden via fluistercampagnes proberen weg te pesten. Bij het corrupte CDA Limburg kunnen ze er ook wat van, zo bewijst een schandaal rondom twee vandaag afgetreden gedeputeerden, Ger Koopmans en Hubert Mackus, nadat eerder ook al Herman Vrehen onder vuur kwam te legen wegens onethisch handelen.

Vrehen zou met hulp vanuit de CDA-top in Limburg een netwerk van bedrijven en stichtingen hebben opgezet die in opdracht van provincie en gemeenten groen- en bosonderhoud uitvoeren. Koopmans en Mackus zouden hier ook bij betrokken zijn, blijkt uit deze publicatie van het NRC.

Beide heren hebben dus een heel netwerk opgezet en Vrehen wist daar op grote schaal misbruik van te maken. CDA’ers die elkaar op deze manier proberen te helpen is al op het randje, want de kans op belangenverstrengeling is dan al zeer aanwezig. Maar wat Vrehen hier heeft veroorzaakt gaat duidelijk nog een stap verder. Die man bedonderde z’n partijgenoten en zo’n beetje de hele provincie Limburg!

Kennelijk wekte Vrehen voldoende vertrouwen op bij de gedeputeerden Koopmans en Mackus, want uit de berichtgeving lijkt het erop dat zij onvoldoende hebben gecontroleerd. Koopmans “verwijt zichzelf dat hij ‘onvoldoende totaaloverzicht’ had, waardoor het mis kon gaan,” zo zegt hij in het NOS-artikel.

En dit is kennelijk al het zoveelste schandaal in die provincie, want er lijkt inmiddels zelfs een meerderheid in de Provinciale Staten te zijn voor een onderzoek naar de bestuurscultuur binnen de provincie. Het lijken wel een stel aasgieren daar. De NOS meldt:

“Zo kreeg CDA-prominent Maxime Verhagen in vier jaar tijd 105.000 euro uitbetaald als ambassadeur voor het Limburgse bedrijfsleven. Oud-gedeputeerde Antoine Janssen (PVV) had zelfs 753.000 euro ontvangen voor advieswerk. Vorig jaar besloot Limburg de oud-politici, onder wie ook voormalig CDA-staatssecretaris René van der Linden, niet langer in te huren.”

Het wordt hoog tijd dat ze er eens goed de bezem door die corrupte Limburgse politiek halen. Moeten ze alleen wel oppassen dat het bedrijf die de bezem levert niet van een gedeputeerde is die daar weer tonnen voor in rekening brengt…