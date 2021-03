Opportunistische Sylvana Simons doet nú pas aangifte van bedreigingen, want verkiezingen

BIJ1-voorvrouw Sylvana Simons krijgt al een hele lange tijd allerlei vervelende berichten en bedreigingen naar haar adres. Toch besluit ze nu pas, op het moment van de verkiezingen, om daar iets mee te doen. BIJ1 heeft een selectie gemaakt van 52 berichten om bij de politie melding van te maken.

Discriminerende, haatvolle en bedreigende berichten zijn natuurlijk een kwalijke zaak waartegen moet worden opgetreden. Vooral wanneer je meent dat je echt gevaar loopt, dan is het absolute noodzaak om de politie snel te informeren.

Maar bij het BIJ1 van Sylvana denken ze daar kennelijk anders over. Daar laten ze de hele inbox vollopen met haatberichten, nemen vervolgens ruim de tijd om een selectie te maken om aangifte tegen te doen en zetten ze die stap pas op het moment dat de verkiezingen plaatsvinden. Gratis publiciteit!

Sterker nog: er lijkt hier wel sprake van een ‘een-tweetje’ tussen anti-racismepartij BIJ1 en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). De directeur van het meldpunt maakt namelijk ook even van de gelegenheid gebruik om het BIJ1-standpunt te verkondigen in een RTL-nieuwsbericht:

“We zitten opgescheept met een antidiscriminatiewetgeving die te veel ruimte biedt aan de dader van discriminatie en racisme, terwijl oog voor de individuele impact op het slachtoffer ontbreekt. Dat perspectief moet in wet- en regelgeving worden opgenomen. Hierop moet een nationaal rapporteur en/of een nationaal coördinator discriminatie en racisme regie voeren.”

Hartstikke vervelend dat er zo weinig tegen discriminatie, racisme en haat wordt gedaan hoor, maar het zou wel helpen als je dan ook direct aangifte doet en niet wacht op het ‘juiste moment’ zoals Sylvana Simons, samen met haar partij, hier zo overduidelijk heeft gedaan! Dan komt het misschien nog wel over als een oprechte actie, en een poging jezelf te verdedigen tegen haat en extremisme. Maar nu? Nu is het gewoon zielig en sneu opportunisme, en hoeft niemand zich af te vragen of Sylvana zich ook echt gekrenkt voelt door al deze opmerkingen.