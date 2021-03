Overheid lanceert CoronaCheck: minister De Jonge denkt al na over toevoegen vaccinatiebewijs

Het kabinet wil met de CoronaCheck-app de samenleving weer ‘openen’. De eerste stappen worden op deze manier gezet om langzaamaan alles te kunnen openen, maar tegelijkertijd zijn de bezwaren groot. Het zou een indirecte stap zijn richting een ‘coronapaspoort’. Voor nu toont de app nog geen vaccinatiebewijs, maar De Jonge zou er wel over nadenken omdat het in het zuiden van Europa gaat worden gebruikt voor het openen van de toerismesector.

De overheid gaat beginnen met het uitrollen van de zogeheten CoronaCheck-app. Dit weekend zal de app voor het eerst gaan worden uitgetest. De Jonge noemt het een ‘tijdelijk instrument’ – we weten inmiddels wel hoe lang ‘tijdelijk’ duurt – om sectoren zoals sport en horeca weer te kunnen openen. Bedrijven kunnen aan de deur vragen om een negatief testbewijs, dat dan te vinden is in de app. Nog deze maand wordt een voorstel om het gebruik van deze app goed te keuren aan de Kamer voorgelegd.

Volgens RTL zou minister De Jonge al denken over het tonen van een vaccinatiebewijs in de app. Dit omdat het zuiden van Europa wil gaan werken met vaccinatiebewijzen om toerisme mogelijk te maken:

“Het kabinet zegt een indirecte vaccinatieplicht te willen voorkomen. Aan de andere kant zeggen vooral Zuid-Europese landen dat ze een vaccinatiebewijs willen inzien zodat het toerisme weer kan worden opgestart. Iedereen die dan op vakantie naar Spanje of Griekenland zou willen moet dan zo’n vaccinatiebewijs overhandigen.”

Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom was vorig jaar al enorm kritisch op het gebruik van deze app. De app zorgt alleen maar voor ongelijkheid in de samenleving. Het resultaat van zo’n app zou een samenleving zijn verdeeld in groepen:

“De functie [van dit soort apps, red.] is om onderscheid te maken tussen groepen mensen. Het is het tastbare bewijs dat jij tot een bepaalde groep behoort. Voor die groep gelden bepaalde regels. Het laten gelden van verschillende regels voor verschillende groepen mensen kan zorgen voor ongelijkheid in de samenleving”

Hoewel het kabinet nog steeds zegt niks te zien in een vaccinatiepaspoort lijkt het erop dat ze toch die kant op bewegen. Als andere Europese landen, zoals de zuidelijke EU-staten, gaan werken met vaccinatiebewijzen zal Nederland ook wel overstag gaan.