Overijverige antireligieuze zot beschadigt Mieraskerk in Krimpen met vuurwerkbom: “Enorme explosie!”

In de vroege ochtend heeft een gestoorde vuurwerkterrorist de voordeur van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel beschadigd. De afgelopen dagen was de situatie in Krimpen en Urk al geëscaleerd doordat enkele kerkgangers met extreem korte lontjes journalisten belaagden, maar de situatie lijkt nu helemaal uit de hand te lopen omdat onverlaten de kerkgemeenschap belaagt met vuurwerkbommen.

Vanochtend rond half vijf werd het halve dorp uit bed ‘gebombardeerd’ door een harde vuurwerkknal bij de Mieraskerk. Een buurtbewoner sprak over een “enorme explosie” en zegt tegen de NOS dat toen ze knal hoorde direct wist dat het om het omstreden gebedsgebouw ging:

“Mijn man en ik dachten meteen: dit is bij de kerk. Het is eigenlijk triest dat je zoiets verwacht.”

De politie houdt er rekening mee dat het voorval te maken heeft met de situatie van afgelopen weekend. Op zondag sloeg de vlam in de pan toen enkele kerkgangers journalisten belaagden die een kijkje kwamen nemen bij de Mieraskerk. Ook op Urk ging het mis waar een volslagen randdebiel met zijn auto inreed op PowNed-journalist Mark Baanders.

Deze marginale groep van compleet doorgeslagen kerkgangers wist in één klap het imago van Nederlandse kerkgangers grondig te verpesten. En nu lijkt de situatie al helemaal geëscaleerd te zijn doordat een of andere zot een ‘vergeldingsactie’ heeft uitgevoerd.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, maar dit is natuurlijk geen toeval. Een of andere volidioot meent het heft in eigen hand te moeten nemen om een statement te maken. Een actie die alleen maar leidt tot nog meer frictie.