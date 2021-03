Peperduur Nederlands klimaatakkoord wordt neergesabeld door hoogleraar: “Het is dictatoriaal!”

Energieprofessor David Smeulders en Martien Visser hebben geen goed woord over het klimaatakkoord. Het kabinet maakt de ene misser na de andere. Deze week bleek, opnieuw, dat het gasvrij maken van Nederland onbetaalbaar is. Smeulders en Visser zien weinig goede punten terug in het klimaatakkoord, ze vinden sommige afspraken en maatregelen zelfs draconisch en ‘dictatoriaal’.

De duurzame agenda komt met een dure rekening. De transparantie daaromheen ontbreekt vaak genoeg, want wat zijn nu de totale kosten? Smeulders en Visser kijken al een tijdje kritisch naar het klimaatakkoord en de energietransitie in Nederland. De doelstellingen van 2030 gaan we halen, maar het mag wel wat kosten zo zegt Visser tegen de Telegraaf:

“Alleen in de laatste kabinetstermijn heeft premier Rutte voor 38 miljard euro subsidie toegezegd. Dat is vijfduizend euro per huishouden.”

Dit zijn dan alleen nog maar de kosten voor de wind- en zonne-energie. Naast de vele kosten neemt de kritiek op windenergie ook toe. Veel mensen, die dichtbij de windturbines wonen, ervaren gezondheidsklachten. Beide heren zijn vooral sceptisch over het gasvrij maken van Nederland. Beiden pleiten voor hybride warmtepompen, maar de overheid wil volledig overgaan op warmtepompen. Maar het overstappen op warmtepompen is complex en hartstikke duur. Daarbovenop komt de kritiek van de biomassa, wat uiterst duur is en zeker niet klimaatvriendelijk.

Toch wordt ons de warmtenetten opgelegd, wat Smeulders tegen het zere been stoot:

“Het is een gedrocht. De nieuwe Warmtewet, waarover het volgende parlement besluit, brengt de concurrentie volledig om zeep. Gemeenten gaan bepalen wie gedurende decennia de warmte in jouw woning levert. Daarbij mag ze niet selecteren op kostprijs, alleen op een zo laag mogelijke uitstoot. Het voorstel laat individuele bewoners, als die zich zouden willen verzetten, volstrekt kansloos. Dit is niet alleen een gedwongen collectivisering, het is dictatoriaal. Deze wetgeving lijkt zo overgenomen uit de DDR.”