Pieter Omtzigt: ‘regering stuurt brief van elf kantjes aan wetsovertredingen Belastingdienst, waar is de pers?!’

Pieter Omtzigt (CDA) behandelt in een Twitter-draad een brief van de regering waar in maar liefst elf (!!!) kantjes uiteen wordt gezet hoe de Belastingdienst zich niet aan de wet gehouden heeft. Hij vraagt zich af: ‘waar is de pers?!’

De regering stuurt een vooralsnog onvolledige brief aan de Tweede Kamer waarin allerlei misstanden bij de Belastingdienst worden aangekaart en toegegeven. Toch is het vooralsnog stil bij de Nederlandse pers en Omtzigt vindt dat, op z’n zachtst gezegd, nogal vreemd:

In een normale democratie zou de hele pers de Minister-President vragen hoe het kan dat je 11 kantjes kunt volschrijven met voorbeelden waar de belastingdienst zich niet aan de wet gehouden heeft Draadjehttps://t.co/f5ja2I8yl4 — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) March 12, 2021

Wederom voelt hij zich kennelijk genoodzaakt om de hele boel maar voor te kauwen, dus maakt hij zelf maar een Twitter-draadje. En die is zeer zeker het lezen waard als je wilt begrijpen hoe verrot het huidige overheidssysteem eigenlijk al jaren is.

En niet alleen dat, hij pakt ook demissionair premier Rutte terecht aan op het ontkennen van zijn verantwoordelijkheid voor een groot deel van deze hele affaire. In feite laat hij hier zien dat er werkelijk álle reden toe is om Rutte keihard aan te pakken op dit dossier, maar dat de premier door de media eigenlijk buiten schot wordt gehouden. Dan is het ook niet zo gek dat ‘alles van Rutte af lijkt te glijden’, zoals sommige mensen zo nu en dan beweren.

Hopelijk blijft Omtzigt flink kabaal maken en blijft hij de komende dagen echt hameren op dit dossier, want het is werkelijk belachelijk dat Rutte ondanks dit feit nog steeds zo hoog in de peilingen staat.