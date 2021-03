‘Rebelse’ PowNed verliest alle geloofwaardigheid: Martijn Koning gaat de morele barometer van Nederland peilen voor de omroep

Het eens zo rebelse PowNed is afgegleden tot de zoveelste deugomroep in Hilversum. Na de walgelijke demoniseringspoging van Martijn Koning bij het programma Jinek was iedereen wel klaar met deze derderangs cabaretier. Behalve PowNed die Koning in een programma stopt waar hij de ‘morele barometer’ van Nederland mag gaan peilen.

Met deze wanhoopspoging is de eens zo rebelse en gedurfde omroep PowNed haar laatste beetje respect en geloofwaardigheid kwijt. Wat PowNed nog onderscheidt van de andere Hilversumse omroepen weet niemand.

Stel, je bent ooit abonnee geworden van het "rebelse" PowNed. En nu krijg je een semi-ironisch deugprogramma met Martijn "fietsenrek" Koning dat mensen conditioneert om dingen "niet meer van deze tijd" te laten vinden… #saneerdeNPO https://t.co/33f7yWKY4z — Samuel Jong 🌞 (@samuelstwiets) March 28, 2021

Vorig jaar was PowNed druk leden aan het werven om in het Nederlands publieke bestel te blijven. Er werden tal van beloftes gemaakt; het rebelse geluid van PowNed moest op de televisie te zien blijven. Maar als snel bleek hier niks van waar te zijn. Dennis Schouten, een verslaggever die geliefd is bij de PowNed-achterban, werd al snel weggewerkt. Nu blijkt PowNed ook nog eens een programma te willen gaan maken met Martijn Koning en Katja Schuurman. Krijgt Koning dan opnieuw de kans om over de familieachtergrond van politici te praten?

Dat uitgerekend PowNed in het nieuwe programma Goed Fout zich gaat buigen over de vraag wat we moeten cancelen is te triest voor woorden. De oude idealen van PowNed lijken inmiddels al lang overboord te zijn gegooid. Wat zullen de recent lid geworden abonnees balen van hun keuze.