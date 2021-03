Rechters slopen GroenLinks-zwijgcultuur: Halsema moet documenten over ‘gouden handdruk’ topambtenaren prijsgeven

De rechtbank in Amsterdam heeft het GroenLinks-zwijgcultuurtje van burgemeester Femke Halsema en wethouder Touria Meliani (Personeelszaken) doorbroken. De Telegraaf spande een Wob-rechtszaak aan omdat de gemeente Amsterdam weigerde documenten over vertrekregelingen met topambtenaren te verstrekken. Die heeft de krant nu gewonnen, en dus moeten Halsema en Meliani de documenten alsnog openbaren.

Bij de rechter zijn burgemeester Femke Halsema en wethouder Touria Meliani (beiden GroenLinks) behoorlijk nat gegaan: ze hebben onterecht informatie weggehouden bij journalisten. De Telegraaf rook bloed toen bleek dat ex-gemeentesecretaris (en huidig D66-wethouder in Rotterdam) Arjan van Gils een gouden handdruk van 75.000 euro van de gemeente Amsterdam meekreeg. Touria Meliani kreeg het behoorlijk benauwd toen dit bekend werd, dus deed de krant nóg meer onderzoek.

En wat bleek? Maar liefst tien andere topambtenaren kregen vergelijkbare bedragen uit de zak van de belastingbetaler mee toen zij bij de gemeente vertrokken. Die vertrekregelingen werden door Van Gils (als hoogste gemeentedirecteur) getekend. Maar de inhoud van die regelingen werd nooit naar buiten gebracht en ondanks diverse wob-verzoeken vanuit De Telegraaf bleef het GroenLinks-doofpotkliekje van Halsema c.s. de informatie achterhouden. De burgemeeser en haar handlangers deden er werkelijk álles aan om dit maar niet naar buiten te hoeven brengen:

“Zelfs toen gemeenteraadsleden de burgemeester erop wezen dat dat niet in lijn is met de wet, stelde de burgemeester in een brief aan de raad dat zij het belang van de gemeente en ex-topambtenaren groter vond dan het belang van openbaarmaking.”

Halsema en Meliani willen dus het liefst ongestoord hun politieke vriendjes riante vertrekregelingen kunnen blijven aanbieden, betaald door u en mij. En als de bevolking daar op z’n minst een verantwoording voor wil zien, dan ‘weegt het belang van topambtenaren zwaarder.’

Het is werkelijk ongelofelijk dat de GroenLinks-kongsi in Amsterdam meent dat dit gewoon moet kunnen. Kennelijk moet je ze maar gewoon op hun blauwe ogen geloven dat belastinggeld niet wordt verkwist: Nothing to see here, move along. Het riekt naar corruptie, belangenverstrengeling en vriendjespolitiek! Wellicht dat we de Rutte-doctrine dus maar moeten omdopen in de Rutte/Halsema-doctrine.