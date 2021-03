RIVM en Hugo de Jonge blijven aanklooien met vaccinatiebeleid: ruim 600.000 ‘niet inzetbare’ vaccins op de plank

Het Nederlandse vaccinatiebeleid blijkt opnieuw een zooitje te zijn. Om onduidelijke redenen maken het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid niet bekend hoeveel van de ongebruikte voorraad vaccins direct inzetbaar is. Wel zegt het ministerie het priktempo te gaan verhogen, maar dat valt in het niet bij wat er nog op de planken schijnt te liggen. Dat meldt de NOS.

Het ministerie van Volksgezondheid meent het vaccinatietempo te kunnen verhogen van 250.000 prikken per week naar 400.000 deze week en 500.000 volgende week. Omgerekend zou dat een stijging zijn van gemiddeld 32.000 prikken per dag naar zo’n 57.000 per dag.

Maar het coronadashboard toonde eerder een verwachte voorraad van bijna een miljoen vaccins aan het einde van deze week. Toen de NOS navraag deed werd dit getal door het RIVM en het ministerie aangepast naar zo’n 600.000. Ook vertelden ze erbij dat die 600.000 vaccins niet allemaal direct inzetbaar zijn. ‘Oké, hoeveel zijn er dan wél direct inzetbaar?’ vroeg de NOS zich af. Dat wilden ze niet bekendmaken. De NOS zegt er het volgende over:

“Toch blijkt uit navraag bij farmaceuten, uit documenten van het ministerie en het coronadashboard dat een voorraad aanhouden van 600.000 doses wel hoog is. Zeker honderdduizenden vaccins zouden beschikbaar moeten zijn. Waarom die deze week nog niet worden ingezet is onduidelijk.”

Het lijkt wel of men bij het RIVM en het ministerie compleet bang zijn geworden voor iedere vorm van verantwoordelijkheid en zich daarom verschuilen achter rekenmodelletjes en bureaucratie. Het is belachelijk om nu niet zoveel mogelijk vaccins te gebruiken. Het lijkt er eerder op dat er logistiek iets niet helemaal in de haak is, of de Nederlandse overheid staart zich weer dood op allerlei achterlijke regeltjes en procedures. In De Telegraaf wordt terecht de volgende vraag gesteld:

“Als de eerste prik al zoveel bescherming biedt dat daarmee het risico om in het ziekenhuis opgenomen te worden tot bijna nul wordt gereduceerd, waarom dan niet eerst alle leeftijdsgroepen vaccineren? In Italië, Duitsland en Frankrijk werd het prikken met AstraZeneca meteen hervat nadat de EMA vorige week het trombose-alarm afschaalde. Bij ons gebeurt dat pas deze week. Waarom?”

Het is toch werkelijk onvoorstelbaar dat we de vaccins hebben liggen maar nog steeds slechts van negen tot vijf prikken met te weinig personeel? Ook nog eens nu de derde golf volgens het RIVM ‘duidelijk is begonnen‘. Belachelijk!